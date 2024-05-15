Мобільний оператор «Vodafone» попередив абонентів про проблеми і підказав, як легко можна їх уникнути.

У «Vodafone» звернулися до абонентів з важливим попередженням, пише Politeka.net. Мобільний оператор нагадав своїм клієнтам про необхідність вчасного поповнення рахунку.

«Щоб максимально використовувати переваги тарифів Vodafone, не забувайте вчасно поповнювати рахунок. Адже вчасна сплата за тариф = нуль проблем», - підкреслили у «Vodafone».

В компанії нагадали, що перевірити стан рахунку, а також поповнити його можна в застосунку My Vodafone у два кліки.

«До того ж ви можете перевірити залишок SMS, хвилин та інтернету», - йдеться у новому зверненні «Vodafone» до абонентів.

Додамо, згідно з даними, опублікованими на сайті «Vodafone», термін дії номера для абонентів передплати cтановить 370 днів з моменту останнього поповнення рахунку.

«Якщо ви не поповнювали рахунок, термін дії номера – 30/60 днів з моменту здійснення першого дзвінка (залежно від вашого тарифу)», - попереджають у «Vodafone».

Рахунок можна поповнити у застосунку My Vodafone, на сайті мобільного оператора, у магазинах Vodafone.

«Мінімальна сума поповнення: 5 грн (окрім послуги «Переказ коштів»)», - пояснюють у «Vodafone».

Для абонентів контрактної форми блокування відбувається 1-го числа або в будь-який день місяця.

«Внесіть на свій рахунок оплату в розмірі суми заборгованості +0,01 грн. Щоб уникнути блокування номера: наприкінці місяця перевірте баланс особового рахунку – в My Vodafone або *110*10#», - йдеться у роз’ясненні «Vodafone».

Останні новини України:

Ваш номер буде заблоковано: в "Lifecell" звернулися до всіх абонентів.

Абоненти "Київстар" отримують дивні SMS.

Підключається всім: у "Київстар" повідомили абонентам, що буде зі зв'язком.