Мобильный оператор Vodafone предупредил абонентов о проблемах и подсказал, как легко можно их избежать.

В Vodafone обратились к абонентам с важным предупреждением, пишет Politeka.net. Мобильный оператор напомнил своим клиентам о необходимости своевременного пополнения счета.

«Чтобы максимально использовать преимущества тарифов Vodafone, не забывайте своевременно пополнять счет. Ведь своевременная оплата за тариф = ноль проблем», - подчеркнули в Vodafone.

В компании напомнили, что проверить состояние счета, а также пополнить его можно в приложении My Vodafone в два клика.

"К тому же вы можете проверить остаток SMS, минут и интернета", - говорится в новом обращении "Vodafone" к абонентам.

Добавим, согласно данным, опубликованным на сайте Vodafone, срок действия номера для абонентов предоплаты составляет 370 дней с момента последнего пополнения счета.

«Если вы не пополняли счет, срок действия номера – 30/60 дней с момента совершения первого звонка (в зависимости от вашего тарифа)», – предупреждают в Vodafone.

Счет можно пополнить в приложении My Vodafone, на сайте мобильного оператора, в магазинах Vodafone.

«Минимальная сумма пополнения: 5 грн (кроме услуги «Перевод средств»)», – объясняют в Vodafone.

Для абонентов контрактной формы блокировка производится 1-го числа или в любой день месяца.

«Внесите на свой счет оплату в размере суммы задолженности 0,01 грн. Чтобы избежать блокировки номера: в конце месяца проверьте баланс лицевого счета – в My Vodafone или *110*10#», - говорится в разъяснении Vodafone.

Последние новости Украины:

Ваш номер будет заблокирован: в Lifecell обратились ко всем абонентам.

Абоненты "Киевстар" получают странные SMS.

Подключается всем: в "Киевстар" сообщили абонентам, что будет со связью.