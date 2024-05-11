В компанії «Vodafone» зробили заяву, щодо змін у тарифах, пише Politeka.net. Так, один з абонентів поцікавився, чи є тарифи, в яких будуть зміни.

В компанії відповіли, як відбувається інформування абонентів про зміни в тарифах:

«Про зміни у тарифах ми інформуємо завчасно у вигляді смс-повідомлення, а також інформація про це є на сторінках тарифів на сайті».

В «Vodafone» також запевнили абонента, що якщо в його тарифі плануютсья зміни, його обов’язкого про це проінформують.

Ще один абонент мобільного оператоора повідомив про обурливу ситуацію, яка сталася.

«Чому при зміні тарифу ніде не було сказано що це контракт? Чому не було попереджено про всі умови та зміни? Як відмовитися від контракту?», - поскаржилася жінка.

Відповідаючи на обурення, в «Vodаfone» пояснили, що для них дивно, що абонент не помітив інформації.

«Адже контрактні тарифи знаходяться в окремому розділі застосунку і при переході йде запит для підтвердження через застосунок "Дія". Повернутись на передплату можна через 30 днів з моменту переходу…», - підкреслили в «Vodafone».

Нагадаємо, раніше у "Vodafone" підтвердили, що оператор отримав новий код: – 075 – для номерів телефонів, на додачу до 050, 066, 095 та 099.

Замовити номери з новим кодом можна буде в магазині чи через сервіс «Вибір номера від Vodafone Україна вже до кінця року

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