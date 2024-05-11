Мобильный оператор Vodafone сообщил абонентам, ожидают ли изменения в тарифах в ближайшее время.

В компании «Vodafone» сделали заявление относительно изменений в тарифах, пишет Politeka.net. Так, один из абонентов поинтересовался, есть ли тарифы, в которых будут изменения.

В компании ответили, как происходит информирование абонентов об изменениях в тарифах:

«Об изменениях в тарифах мы информируем заблаговременно в виде смс-сообщения, а также информация об этом есть на страницах тарифов на сайте».

В Vodafone также заверили абонента, что, если в его тарифе планируются изменения, его обязательного об этом проинформируют.

Еще один абонент мобильного оператоора сообщил о возмутительной ситуации, которая произошла.

«Почему при изменении тарифа нигде не было сказано, что это контракт? Почему не было предупреждено обо всех условиях и изменениях? Как отказаться от контракта?», – пожаловалась женщина.

Отвечая на возмущение, в Vodafone объяснили, что для них удивительно, что абонент не заметил информации.

«Ведь контрактные тарифы находятся в отдельном разделе приложения и при переходе идет запрос для подтверждения через приложение "Дія". Вернуться на предоплату можно через 30 дней с момента перехода…», - подчеркнули в Vodafone.

Напомним, ранее в Vodafone подтвердили, что оператор получил новый код: – 075 – для номеров телефонов, в дополнение к 050, 066, 095 и 099.

Заказать номера с новым кодом можно в магазине или через сервис «Выбор номера от Vodafone Украина уже до конца года

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