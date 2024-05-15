Абоненты телекоммуникационной компании «Киевстар» жалуются, что обновленные условия в некоторых тарифах их не устраивают.

Абоненты "Киевстар" огорчены повышением цен, пишет Politeka.net.

Мол, это не те условия, на которые они соглашались, выбирая своим оператором «Киевстар».

«Меня перевели на тариф в 175 грн., который мне не нравится, я хочу, чтобы мне вернули тариф в 125 грн»,

«Цены поднимают»,

«А меня со 175 на 225. То что будем делать?» , – жалуются абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстар», реагируя на критику, сообщили, можно ли вернуться к предварительным условиям:

"Вернуться на предыдущий тарифный план, к сожалению, отсутствует возможность".

Также в «Киевстар» подчеркнули, что со стоимостью 125 гривен есть тарифы «Любовь к родителям» или "LOVE UA на максимум" с Суперсилой Экономия.

Напомним, ранее «Киевстар» предупредил абонентов об изменениях в дополнительных услугах и некоторых тарифах по предоплате и контракту.

«Изменения будут касаться тарифов, которые не обновлялись с прошлого года и раньше», – объясняли в «Киевстаре».

Так, для некоторых тарифов предоплаты цены изменились с 9 апреля, для контрактных тарифов и бизнес-клиентов - с 1 мая. Для абонентов Домашнего Интернета и линейки Все вместе тоже с 1 мая.

При этом в «Киевстар» сообщали, что в обновленных тарифах абонентам будут доступны дополнительные услуги. Среди них, например дополнительные гигабайты мобильного интернета, минуты для звонков на другие сети.

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