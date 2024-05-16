Введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, поэтому абонентам «Киевстар» следует знать, будет ли связь.

Графики почасовых отключений возвращаются, по всей Украине будут действовать плановые ограничения электроэнергии.

Поэтому всех, кто пользуется услугами мобильных операторов, в том числе абонентов "Киевстар", волнует, что будет со связью и Интернетом.

Согласно информации компании «Киевстар», работа мобильной связи и Домашнего Интернета зависит от наличия электроснабжения на оборудовании.

«Мы закупаем дополнительные аккумуляторы и генераторы, чтобы продлить время, которое будет работать наше оборудование», - объясняют в «Киевстаре».

Также компания предлагала владельцам генераторов сдавать их в аренду, чтобы как можно больше людей оставалось со связью.

В «Киевстаре» также подчеркивали, что когда происходит отключение электросети, базовые станции продолжают работать автономно благодаря аккумуляторным батареям.

"Они обеспечивают предоставление базовых услуг в течение нескольких часов", - объясняют в "Киевстар".

В компании также сообщили, что критически важные элементы сети оборудованы стационарными генераторами, поэтому связь в целом будет работать.

В случаях длительного отключения «Киевстар» использует также передвижные генераторы.

Что касается Домашнего Интернета, то главные элементы сети Интернет зарезервированы аккумуляторными батареями или генераторами.

«При этом, если обесточена часть оптической сети, или нет питания в доме на коммутационном оборудовании, интернет не будет работать», - предупреждают в «Киевстар».

Также иногда сервисы отсутствуют из-за отключения электроснабжения не по адресу абонента Киевстар, а в соседних домах, где расположен коммутатор.

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