В телекомунікаційній компанії «Київстар» назвали тарифи, вартість яких 125 гривень, пише Politeka.net.
Таким чином у «Київстар» відреагували на скаргу однієї з абоненток на підвишенні вартості її тарифу і бажання повернутись з нинішніх 175 гривень до тарифу в 125 гривень.
У «Київстар» повідомили, що повернутися на попередній тарифний план неможливо. І назвали два тарифи, які зараз коштують 125 гривень.
Це Любов до батьків і "LOVE UA на максимум" з Суперсилою Економія.
Підкреслимо, що тариф «Любов до батьків» можна підключити тільки у магазині «Київстар».
Він діє тільки для абонентів від 60 років і людей з інвалідністю.
Що ж стосується "LOVE UA на максимум", то цей тариф коштує 175 грн/4 тижні.
Одна можна задіяти суперсилу «Економія». Після підключення Суперсили нові умови запрацюють з наступної планової оплати тарифу, яка буде з урахуванням знижки, тобто — 125 грн.
«Відключити Суперсилу можна будь-коли, але стандартні умови тарифу повернуться з наступної планової оплати тарифу. Тоді ж запрацює Роумінг як вдома», - пояснюють у «Київстар».
Також у «Київстар» попереджають всіх абонентів про важливий нюанс - для дзвінків на закордонні номери з деякими кодами завжди діє тариф 20 грн/хв.
«Якщо ви телефонуєте на інші мобільні або міські номери по України (після використання тарифних хвилин) — 1,50 грн/хв», - кажуть у «Київстар».
Раніше, нагадаємо, "Київстар" повідомив про зміни в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту.
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