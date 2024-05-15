У компанії «Київстар» повідомили про найдешевші тарифи після підвищення цін і хто їх може підключити.

В телекомунікаційній компанії «Київстар» назвали тарифи, вартість яких 125 гривень, пише Politeka.net.

Таким чином у «Київстар» відреагували на скаргу однієї з абоненток на підвишенні вартості її тарифу і бажання повернутись з нинішніх 175 гривень до тарифу в 125 гривень.

У «Київстар» повідомили, що повернутися на попередній тарифний план неможливо. І назвали два тарифи, які зараз коштують 125 гривень.

Це Любов до батьків і "LOVE UA на максимум" з Суперсилою Економія.

Підкреслимо, що тариф «Любов до батьків» можна підключити тільки у магазині «Київстар».

Він діє тільки для абонентів від 60 років і людей з інвалідністю.

Що ж стосується "LOVE UA на максимум", то цей тариф коштує 175 грн/4 тижні.

Одна можна задіяти суперсилу «Економія». Після підключення Суперсили нові умови запрацюють з наступної планової оплати тарифу, яка буде з урахуванням знижки, тобто — 125 грн.

«Відключити Суперсилу можна будь-коли, але стандартні умови тарифу повернуться з наступної планової оплати тарифу. Тоді ж запрацює Роумінг як вдома», - пояснюють у «Київстар».

Також у «Київстар» попереджають всіх абонентів про важливий нюанс - для дзвінків на закордонні номери з деякими кодами завжди діє тариф 20 грн/хв.

«Якщо ви телефонуєте на інші мобільні або міські номери по України (після використання тарифних хвилин) — 1,50 грн/хв», - кажуть у «Київстар».

Раніше, нагадаємо, "Київстар" повідомив про зміни в додаткових послугах і деяких тарифах передплати та контракту.

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