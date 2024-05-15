В компании «Киевстар» сообщили о самых дешевых тарифах после повышения цен и кто их может подключить.

В телекоммуникационной компании Киевстар назвали тарифы, стоимость которых 125 гривен, пишет Politeka.net.

Таким образом, в «Киевстар» отреагировали на жалобу одной из абоненток на повышение стоимости ее тарифа и желание вернуться с нынешних 175 гривен в тариф в 125 гривен.

В «Киевстар» сообщили, что вернуться на предыдущий тарифный план невозможно. И назвали два тарифа, которые сейчас стоят 125 гривен.

Это Любовь к родителям и "LOVE UA на максимум" с Суперсилой Экономия.

Подчеркнем, что тариф «Любовь к родителям» можно подключить только в магазине «Киевстар».

Он работает только для абонентов от 60 лет и людей с инвалидностью.

Что касается "LOVE UA на максимум", то этот тариф стоит 175 грн/4 недели.

Одна можно использовать суперсилу «Экономия». После подключения Суперсилы новые условия заработают по следующей плановой оплате тарифа, которая будет с учетом скидки, то есть 125 грн.

«Отключить Суперсилу можно в любое время, но стандартные условия тарифа вернутся из следующей плановой оплаты тарифа. Тогда же заработает Роуминг как дома», – объясняют в «Киевстаре».

Также в «Киевстар» предупреждают всех абонентов о важном нюансе - для звонков на зарубежные номера с некоторыми кодами всегда действует тариф 20 грн/мин.

«Если вы звоните по другим мобильным или городским номерам по Украине (после использования тарифных минут) — 1,50 грн/мин», - говорят в «Киевстар».

Ранее, напомним, "Киевстар" сообщил об изменениях в дополнительных услугах и некоторых тарифах по предоплате и контракту.

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