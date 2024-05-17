На фоне новых отключений электроэнергии абоненты "Киевстар" жалуются на проблемы, в компании ответили.

Во всех регионах Украины снова введены графики отключений электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей.

Как ранее сообщили в «Укрэнерго», на фоне увеличения потребления электроэнергии во время похолодания мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных по украинской энергосистеме с 22 марта.

Как следствие, начались перебои, в том числе с Интернетом. В частности, на проблемы жалуются абоненты "Киевстар".

«Если нет света, нет ни мобильного интернета, ни обещанного домашнего. Пришлось достать водофон, чтобы получить доступ к интернету»,

«Пропал мобильный интернет одновременно со светом! При зимних блэкаутах мобильный интернет исчезал только после 2-4 часов, после отключения света, а здесь похоже как намеренно отключают моб.интернет. Элементарно даже приложение тревога не сработает. Тарифы подняли существенно, а вот сервис что-то не очень улучшился»,

«Киевстар как всегда, 0 интернет в нужный момент, класс» , - жалуются абоненты «Киевстар» на официальной странице компании в Сети.

В «Киевстар» на жалобы отреагировали. В компании, обращаясь к абонентам, заверили, что «Киевстар» использует все технические возможности для обеспечения работы базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ.

«Для предоставления мобильного интернета необходимо больше постоянной мощности для запуска оборудования, которое иногда невозможно задействовать в аварийном режиме, так что приоритет в первую очередь предоставляется "голосу" (мобильной связи), чтобы вы как можно дольше оставались на связи», - пояснили в «Киевстар».

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