Во всех регионах Украины снова введены графики отключений электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей.
Как ранее сообщили в «Укрэнерго», на фоне увеличения потребления электроэнергии во время похолодания мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных по украинской энергосистеме с 22 марта.
Как следствие, начались перебои, в том числе с Интернетом. В частности, на проблемы жалуются абоненты "Киевстар".
«Если нет света, нет ни мобильного интернета, ни обещанного домашнего. Пришлось достать водофон, чтобы получить доступ к интернету»,
«Пропал мобильный интернет одновременно со светом! При зимних блэкаутах мобильный интернет исчезал только после 2-4 часов, после отключения света, а здесь похоже как намеренно отключают моб.интернет. Элементарно даже приложение тревога не сработает. Тарифы подняли существенно, а вот сервис что-то не очень улучшился»,
«Киевстар как всегда, 0 интернет в нужный момент, класс» , - жалуются абоненты «Киевстар» на официальной странице компании в Сети.
В «Киевстар» на жалобы отреагировали. В компании, обращаясь к абонентам, заверили, что «Киевстар» использует все технические возможности для обеспечения работы базовых станций в условиях отключения электроэнергии из-за аварий или плановых работ.
«Для предоставления мобильного интернета необходимо больше постоянной мощности для запуска оборудования, которое иногда невозможно задействовать в аварийном режиме, так что приоритет в первую очередь предоставляется "голосу" (мобильной связи), чтобы вы как можно дольше оставались на связи», - пояснили в «Киевстар».
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