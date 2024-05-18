Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 18 травня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 18 травня життя приводить вас туди, куди вам потрібно піти.

Нелегко бути лідером, хоч би як легко це тобі давалося.

У якій би області вашого життя ви не пропустили м'яч, ви зможете повернутися і спробувати ще раз, використовуючи енергію лідерства.

Чого слід очікувати від читання однієї карти Таро?

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 18 травня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Помірність, перевернута.

Ви нарешті відпустили занепокоєння, яке так довго носили, що здається, ніби чогось не вистачає.

Весь час, який ти витратив марно, і тягаря більше немає. Ви нарешті зможете повернути собі розсудливість і повернутися в те місце, де ви більше схожі на себе колишнього.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Корольова Кубків, перевернута.

Ваша інтуїція завжди була точною, то чому ж ви не можете сказати, що думаєте чи відчуваєте?

Настав час витіснити з вашого життя частину шуму, якому ви дозволили просочуватися через роботу, друзів та інші джерела. Постарайтеся замовкнути, щоб відновити зв'язок зі своїм внутрішнім голосом.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Закохані у перевернутому положенні.

Ви не завжди можете слідувати своєму серцю, іноді воно веде вас неправильним шляхом, тому що ви не повністю зцілилися від ран минулого.

Найкраще, якщо ви почнете працювати над собою, перш ніж знову вступати у стосунки. Відскок може бути привабливим прямо зараз, але відволікання не те, що вам потрібно.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Диявол, перевернута.

Ви, нарешті, подолали найгіршу частину спокуси чимось, чому ви ніколи раніше не могли відмовити.

Це був непростий пагорб, і тепер ви досягли великої мети. Винагороджуйте себе здоровим чином.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута.

Коли ваша творча сторона просто не починає проявлятися у вас, ви знаєте, що вам потрібно трохи заспокоїтись, поки ви не відчуєте, що натхнення знову повертається.

Вам просто потрібно дозволити своєму розуму розслабитися, і незабаром ідеї знову повернуться до потоку.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків, перевернута.

Не намагайтеся надто сильно. Ви можете наполягати і наполягати на тому, щоб все йшло певним чином, але зрештою розчаровуєтеся і не отримуєте жодних результатів.

Можливо, це знак богів, що ви не там, де маєте бути.

Вам потрібно трохи повернутися назад, щоб зрозуміти, чи ви хочете того, чого вам не слід мати з певної причини.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Туз Меч.

Життя - це низка нових починань і кінцівок. Вам захочеться взяти на себе ініціативу на цьому етапі шляху.

Вам не обов'язково знати всі відповіді зараз. Вам просто потрібно бути готовим із чогось почати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Імператриця, перевернута.

Ваші інстинкти мають значення. Ви ставили собі питання в минулому тільки для того, щоб виявити, що ви весь час мали рацію.

Ви вже проходили це і знаєте, чого чекати. Довіртеся до своєї інтуїції, яка вкаже шлях.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Паж Меч, перевернута.

Це не ваша робота – приносити погані новини. «Виноградна лоза» візьме на себе брудне завдання щодо поширення інформації за вас.

Ви давно попереджали і ніхто не послухався. Тепер настав час дозволити кармі зробити свою справу.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: сторінка пентаклів.

Ви чудово справляєтеся з вивчення того, чого життя намагається вас навчити. Ви старанно працювали над засвоєнням цього уроку, і це дало свої плоди.

Вам не потрібна нічия допомога, щоб перейти до наступного рівня. Ви дійсно вчитеся брати на себе ініціативу, і це виявляється у вашій впевненості.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Ієрофант.

Старі методи творять чудеса у цій ситуації. Трапляються випадки, коли потрібно винаходити велосипед.

Можливо, це не один із них, тому не робіть того, що вже зроблено. Або спробуйте щось нове, або дозвольте комусь іншому насолодитися тим, що вам не подобається.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ви маєте набагато більшу владу, ніж думаєте.

Вам незручно мати такий великий контроль через страх, що ви зробите велику помилку і вам доведеться взяти на себе всю провину.

Але, якби ви не були готові до цього часу, Всесвіт не відчинив би вам двері.

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