Крок 3: завантажте простирадла та додайте миючий засіб

Постільну білизну слід прати окремо від ковдр, рушників та інших речей. Якщо ви будете прати простирадла з рушниками, це може призвести до утворення ворсинок і зайвого ворсу на простирадлах. Обов’язково рівномірно розподіліть простирадла в пральній машині, щоб уникнути збивання та сплутування. У моделях з максимальним завантаженням вільно розмістіть листи навколо робочого колеса або мішалки, щоб збалансувати навантаження. Щоб забезпечити оптимальне очищення, не намагайтеся прати занадто багато простирадл одночасно.

Якщо у вашій пральній машині є дозатор мийного засобу — будь то дозатор великого обсягу, або дозатор одноразової дози — дотримуйтесь інструкцій виробника та додайте миючий засіб, як і для звичайного завантаження. Для пральних машин без дозатора додайте миючий засіб відповідно до рекомендацій виробника прального засобу.

Крок 4: Виберіть правильний цикл прання та налаштування

Постільну білизну слід прати в найтеплішій воді, яка підходить для тканини, використовуючи цикл простирадла або цикл, рекомендований у посібнику з використання та догляду для пральної машини. Якщо цикл не вказано, для білизни з бавовни, поліестеру або льону зазвичай достатньо звичайного або звичайного циклу. Певні тканини, як-от шовк, атлас або бамбук, можуть вимагати більш ніжного або делікатного циклу. Деякі пральні машини із верхнім завантаженням і інтуїтивно зрозумілим керуванням, допомагають вибрати цикл залежно від того, що ви перете та як ви це перете.