Комфортний, міцний та здоровий сон дуже важливий для кожного з нас, однак для цього потрібно дбати про свіжість нашої постілі, зокрема правильно прати простирадла. Ось як це робити:
Як часто потрібно прати простирадла?
Оскільки мікроби, піт, жир тощо можуть накопичуватися швидко, постільну білизну слід прати принаймні раз на тиждень, щоб вона залишалася чистою та чистою. Якщо ви або член сім’ї схильні потіти під час сну, ви можете частіше прати простирадла.
Як правильно прати простирадла
Крок 1: зверніться до етикетки з догляду
Як і з будь-якою іншою тканиною, перед пранням простирадла перевірте етикетку з догляду. Залежно від типу тканини вам може знадобитися певний цикл прання або сушіння.
Крок 2: обробіть будь-які плями перед пранням
Якщо є видимі або стійкі плями, використовуйте засіб для виведення плям перед пранням, безпечний для тканини, щоб обробити плями перед пранням.
Крок 3: завантажте простирадла та додайте миючий засіб
Постільну білизну слід прати окремо від ковдр, рушників та інших речей. Якщо ви будете прати простирадла з рушниками, це може призвести до утворення ворсинок і зайвого ворсу на простирадлах. Обов’язково рівномірно розподіліть простирадла в пральній машині, щоб уникнути збивання та сплутування. У моделях з максимальним завантаженням вільно розмістіть листи навколо робочого колеса або мішалки, щоб збалансувати навантаження. Щоб забезпечити оптимальне очищення, не намагайтеся прати занадто багато простирадл одночасно.
Якщо у вашій пральній машині є дозатор мийного засобу — будь то дозатор великого обсягу, або дозатор одноразової дози — дотримуйтесь інструкцій виробника та додайте миючий засіб, як і для звичайного завантаження. Для пральних машин без дозатора додайте миючий засіб відповідно до рекомендацій виробника прального засобу.
Крок 4: Виберіть правильний цикл прання та налаштування
Постільну білизну слід прати в найтеплішій воді, яка підходить для тканини, використовуючи цикл простирадла або цикл, рекомендований у посібнику з використання та догляду для пральної машини. Якщо цикл не вказано, для білизни з бавовни, поліестеру або льону зазвичай достатньо звичайного або звичайного циклу. Певні тканини, як-от шовк, атлас або бамбук, можуть вимагати більш ніжного або делікатного циклу. Деякі пральні машини із верхнім завантаженням і інтуїтивно зрозумілим керуванням, допомагають вибрати цикл залежно від того, що ви перете та як ви це перете.
Крок 5: Висушіть простирадла в сушарці або на прасці
Більшість простирадл можна сушити в сушильній машині на слабкому вогні. Не сушіть їх надто довго або при занадто високій температурі, оскільки це може пошкодити тканину. Ви можете додати до завантаження гумові або вовняні кульки для сушіння, щоб забезпечити рівномірне сушіння.
Для делікатніших тканин, таких як шовк чи атлас, або щоб додати свіжості більш міцним тканинам, висушіть простирадла на мотузці. Якщо сушіння на нитці недоступне, ви можете використовувати сушарку без нагрівання або на повітрі.
Крок 6. Складіть і зберігайте аркуші належним чином
Акуратно складайте та укладайте комплекти аркушів і зберігайте їх у прохолодному сухому місці, щоб зберегти їх свіжими та чистими.
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