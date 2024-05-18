Шаг 3: загрузите простыни и добавьте моющее средство

Постельное белье следует стирать отдельно от одеял, полотенец и других вещей. Если вы будете стирать простыни с полотенцами, это может привести к образованию ворсинок и лишнему ворсу на простынях. Обязательно равномерно распределите простыни в стиральной машине, чтобы избежать сбивания и спутывания. В моделях с максимальной загрузкой свободно разместите листы вокруг рабочего колеса или мешалки, чтобы сбалансировать нагрузку. Чтобы обеспечить оптимальную очистку, не пытайтесь стирать слишком много простыней одновременно.

Если в стиральной машине есть дозатор моющего средства — будь то дозатор большого объема или дозатор одноразовой дозы — следуйте инструкциям производителя и добавьте моющее средство, как и для обычной загрузки. Для стиральных машин без дозатора добавьте моющее средство в соответствии с рекомендациями изготовителя стирального средства.

Шаг 4: Выберите правильный цикл стирки и настройки

Постельное белье следует стирать в теплой воде, подходящей для ткани, используя цикл простыни или цикл, рекомендованный в руководстве по использованию и уходу для стиральной машины. Если цикл не указан, для белья из хлопка, полиэстера или льна обычно достаточно обычного или обычного цикла. Определенные ткани, такие как шелк, атлас или бамбук, могут потребовать более нежного или деликатного цикла. Некоторые стиральные машины с верхней загрузкой и интуитивно понятным управлением помогают выбрать цикл в зависимости от того, что вы стираете и как вы это стираете.