Комфортный, крепкий и здоровый сон очень важен для каждого из нас, однако для этого нужно заботиться о свежести нашей постели, в частности правильно стирать простыни . Вот как это делать:
Как часто нужно стирать простыни?
Поскольку микробы, пот, жир и т.д. могут накапливаться быстро, постельное белье следует стирать по крайней мере раз в неделю, чтобы оно оставалось чистым и чистым. Если вы или член семьи склонны потеть во время сна, вы можете чаще стирать простыни.
Как правильно стирать простыни
Шаг 1: обратитесь к этикетке по уходу
Как и с любой другой тканью, перед стиркой простыни проверьте этикетку по уходу. В зависимости от типа ткани может потребоваться определенный цикл стирки или сушки.
Шаг 2: обработайте любые пятна перед стиркой
Если есть видимые или устойчивые пятна, используйте пятновыводитель перед стиркой, безопасный для ткани, чтобы обработать пятна перед стиркой.
Шаг 3: загрузите простыни и добавьте моющее средство
Постельное белье следует стирать отдельно от одеял, полотенец и других вещей. Если вы будете стирать простыни с полотенцами, это может привести к образованию ворсинок и лишнему ворсу на простынях. Обязательно равномерно распределите простыни в стиральной машине, чтобы избежать сбивания и спутывания. В моделях с максимальной загрузкой свободно разместите листы вокруг рабочего колеса или мешалки, чтобы сбалансировать нагрузку. Чтобы обеспечить оптимальную очистку, не пытайтесь стирать слишком много простыней одновременно.
Если в стиральной машине есть дозатор моющего средства — будь то дозатор большого объема или дозатор одноразовой дозы — следуйте инструкциям производителя и добавьте моющее средство, как и для обычной загрузки. Для стиральных машин без дозатора добавьте моющее средство в соответствии с рекомендациями изготовителя стирального средства.
Шаг 4: Выберите правильный цикл стирки и настройки
Постельное белье следует стирать в теплой воде, подходящей для ткани, используя цикл простыни или цикл, рекомендованный в руководстве по использованию и уходу для стиральной машины. Если цикл не указан, для белья из хлопка, полиэстера или льна обычно достаточно обычного или обычного цикла. Определенные ткани, такие как шелк, атлас или бамбук, могут потребовать более нежного или деликатного цикла. Некоторые стиральные машины с верхней загрузкой и интуитивно понятным управлением помогают выбрать цикл в зависимости от того, что вы стираете и как вы это стираете.
Шаг 5: Высушите простыни в сушилке или на утюге
Большинство простыней можно сушить в сушильной машине на слабом огне. Не сушите их слишком долго или слишком высокой температуре, так как это может повредить ткань. Вы можете добавить к загрузке резиновые или шерстяные шарики для сушки для обеспечения равномерной сушки.
Для более деликатных тканей, таких как шелк или атлас, или чтобы добавить свежести более прочным тканям, высушите простыни на веревке. Если сушка на нити недоступна, вы можете использовать сушилку без нагрева или на воздухе.
Шаг 6. Составьте и храните листы должным образом
Аккуратно складывайте и укладывайте комплекты листов и храните их в сухом прохладном месте, чтобы сохранить их свежими и чистыми.
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