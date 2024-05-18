Як дізнатися, що хтось вніс ваш номер телефону до «чорного списку» - у «Київстар» зробили пояснення своїм абонентам.

Всім користувачам смартфонів відомо, що далеко не всі дзвінки викликають гарні емоції. Але небажані номери можна внести до так званого «чорного списку».

Втім, буває і так, що до «чорного списку» внесли саме вас. У «Київстар» назвали ознаку того, що це дійсно сталося.

Так, іноді абонентів «Київстар» стикаються з проблемою, що на певний номер додзвонитися вони не можуть.

Як зазначають у «Київстар», серед можливих причин – встановлено фіксований набір, встановлено заборону вихідних або вхідних викликів, встановлено фільтр дзвінків або ж «абонент додав вас у чорний список».

Зазначимо, що дізнатися про те, що ваш номер внесено у «чорний список» можна за такими ознаками: короткі гудки під час дзвінка декілька днів і дзвінок миттєво скидається.

Довгі гудки також свідчать про блок – деякі сервіси маскують блок так, щоб абонент про це не здогадався.

Найпростіший спосіб переконатися, що ващ номер телефону дійсно опинився у «чорному списку» - зателефонувати з будь-якої іншої SIM-картки або з міського телефону.

Ще один швидкий спосіб – увімкнути антивизначник номера.

Дана функція є у більшості смартфонів. Крім того, вона існує у якості послуги у деяких операторів мобільного зв’язку. Абонент, який отримає вд вас дзвінок побачить на екрані «Невідомий номер».

Останні новини України:

"Київстар" попередив деяких абонентів про зміни: чи можна буде дзвонити і відправляти SMS.

Зросте до 10 разів: "Київстар" після підвищення тарифів готує нові зміни для абонентів.

Дуже небезпечні SMS: у "Київстар" звернулися до абонентів.