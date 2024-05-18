Прати килимки для ванної кімнати потрібно всім, адже рано чи пізно вони вбирають у себе багато бруду, вологи та запахів, від яких потрібно позбутися. Ось як це зробити:
Як часто потрібно прати килимки для ванної?
Ви повинні прати килимки для ванної кімнати принаймні раз на тиждень, щоб позбутися скупчення пилу та бруду. Килимки для ванної кімнати проводять багато часу у вологому середовищі, тому важливо регулярно доглядати за ними в чистоті.
Як прати килимки для ванної в пральній машині
Крок 1. Витрусіть килимок
Перш ніж прати килимки для ванної кімнати, виведіть їх на вулицю та струсіт, щоб видалити будь-який бруд, пил або волосся, які можуть прилипнути до тканини. Перевірте свій килим на наявність видимого бруду та попередньо обробіть плями перед пранням.
Крок 2. Перевірте етикетку з догляду
Після того, як ви витрусили килим, перевірте етикетку щодо догляду за конкретними інструкціями щодо прання та сушіння. Матеріал килимка для ванної кімнати може бути різним і може потребувати різних параметрів прання, циклів і температури води. Майте на увазі, що ви можете прати яскраві фарби в холодній воді, щоб вони не потьмяніли. Однак, якщо етикетка з доглядом на вашому килимі вимагає вищої температури води, ви захочете дотримуватись цих інструкцій.
Крок 3: Додайте миючий засіб і виберіть цикл
Додайте миючий засіб у дозатор вашої машини, дотримуючись дозування, указане на упаковці мийного засобу, а потім виберіть відповідний цикл прання, вказаний на етикетці догляду за килимом. Якщо ви перете свій килим наодинці, додайте рушники або інші предмети разом із килимком для ванної кімнати, щоб збалансувати навантаження. Для килима з водостійкою підкладкою зменште швидкість віджиму пральної машини, щоб зберегти матеріал. Може знадобитися додатковий цикл полоскання, щоб переконатися, що на килимі немає залишків мила.
Крок 4: Виберіть спосіб сушіння
Залежно від матеріалу килимка для ванної кімнати, ви або покладете килимок у сушарку, або повісите його на сушарку для висихання. Етикетка догляду за білизною килима вказує рекомендований спосіб сушіння. Якщо сумніваєтеся, повісьте його сушитися або висушіть на повітрі. Переконайтеся, що ваш килим повністю висох перед використанням.
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