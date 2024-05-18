Після того, як ви витрусили килим, перевірте етикетку щодо догляду за конкретними інструкціями щодо прання та сушіння. Матеріал килимка для ванної кімнати може бути різним і може потребувати різних параметрів прання, циклів і температури води. Майте на увазі, що ви можете прати яскраві фарби в холодній воді, щоб вони не потьмяніли. Однак, якщо етикетка з доглядом на вашому килимі вимагає вищої температури води, ви захочете дотримуватись цих інструкцій.