После того, как вы вытряхнули ковер, проверьте этикетку по уходу за конкретными инструкциями по стирке и сушке. Материал коврика для ванной комнаты может быть разным и может потребовать разных параметров стирки, циклов и температуры воды. Имейте в виду, что вы можете стирать яркие краски в холодной воде, чтобы они не потускнели. Однако, если этикетка с уходом на вашем ковре требует более высокой температуры воды, вы захотите следовать этим инструкциям.