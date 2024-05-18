Стирать коврики для ванной комнаты нужно всем, ведь рано или поздно они впитывают много грязи, влаги и запахов, от которых нужно избавиться. Вот как это сделать:
Как часто нужно стирать коврики для ванной?
Вы должны стирать коврики для ванной комнаты по крайней мере раз в неделю, чтобы избавиться от скопления пыли и грязи. Коврики для ванной комнаты проводят много времени во влажной среде, поэтому важно регулярно ухаживать за ними в чистоте.
Как стирать коврики для ванной в стиральной машине.
Шаг 1. Вытряхните коврик
Прежде чем стирать коврики для ванной комнаты, выведите их на улицу и встряхнуть, чтобы удалить любую грязь, пыль или волосы, которые могут прилипнуть к ткани. Проверьте свой ковер на наличие видимой грязи и предварительно обработайте пятна перед стиркой.
Шаг 2. Проверьте этикетку по уходу
После того, как вы вытряхнули ковер, проверьте этикетку по уходу за конкретными инструкциями по стирке и сушке. Материал коврика для ванной комнаты может быть разным и может потребовать разных параметров стирки, циклов и температуры воды. Имейте в виду, что вы можете стирать яркие краски в холодной воде, чтобы они не потускнели. Однако, если этикетка с уходом на вашем ковре требует более высокой температуры воды, вы захотите следовать этим инструкциям.
Шаг 3: Добавьте моющее средство и выберите цикл
Добавьте моющее средство в дозатор машины, соблюдая дозировку, указанную на упаковке моющего средства, а затем выберите подходящий цикл стирки, указанный на этикетке ухода за ковром. Если вы стираете ковер наедине, добавьте полотенца или другие предметы вместе с ковриком для ванной комнаты, чтобы сбалансировать нагрузку. Для ковра с водостойкой подложкой снизьте скорость отжима стиральной машины, чтобы сохранить материал. Потребуется дополнительный цикл полоскания, чтобы убедиться, что на ковре нет остатков мыла.
Шаг 4: Выберите способ сушки
В зависимости от материала коврика для ванной комнаты, вы либо положите коврик в сушилку, либо повесите его на сушилку для высыхания. Этикетка по белью ковра указывает рекомендуемый способ сушки. Если вы сомневаетесь, повесьте его сушиться или высушите на воздухе. Убедитесь, что ваш ковер полностью высох перед использованием.
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