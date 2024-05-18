Если такого штрихкода в военном билете или другом военно-учетном документе нет, то будут проблемы.

В настоящее время военнообязанным добавляют штрих-код (VIN-код) в их военно-учетный документ. Это происходит при обновлении данных в ТЦК.

Этот штрих-код является идентификационным кодом, который Реестр военнообязанных "Оберег" автоматически назначает каждому военнообязанному. Штрих-код, среди прочего, свидетельствует о том, что лицо выполнило требования закона о мобилизации и обновило свои данные в ТЦК.

"Если такого штрихкода в военном билете или другом военно-учетном документе нет, то будет понятно, что определенный человек не обновлял данные в ТЦК. Поэтому, если его остановят на улице, будет сложно доказать обратное", - объясняют юристы.

Как ранее сообщали в Генштабе, работники ТЦК имеют доступ в Реестр военнообязанных и могут по телефону связаться с оператором для выяснения обновлений данных гражданина. Оператор предоставит всю необходимую информацию о статусе гражданина в Реестре.

В то же время ведется работа над нормативно-правовой базой, которая позволит стандартизировать выдачу единого документа для военнообязанных по единой форме.

После вступления в силу нового постановления Кабинета Министров гражданам, не имеющим военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца. Однако документы "старого" образца будут оставаться в силе, но они будут отмечены соответствующими записями об обновлении данных и прочее.

Закон о мобилизации с изменениями, принятый парламентом и подписанный президентом Украины, вступил в силу с 18 мая.

Источник : Sud.ua.

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