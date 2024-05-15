Києвом ширяться чутки про "полювання" на ухилянтів - повідомляється, що Печерська райдержадміністрація затребувала списки.

В Києві поширюються чутки про активізацію пошуку ухилянтів від військової служби. Згідно з повідомленням, Печерська райдержадміністрація вимагає від керівників місцевих об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та органів самоорганізації населення надати списки військовозобов’язаних і передати їх до територіальних центрів комплектування та спецпризначення.

Представники Збройних Сил України підкреслили, що згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року "Про загальну мобілізацію" місцеві органи виконавчої влади мають спільно з територіальними центрами комплектування та спецпризначення, залучаючи органи місцевого самоврядування та підприємства різних форм власності, організувати та забезпечити своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які призиваються на військову службу, до збірних пунктів та військових частин.

Таким чином, вимога від керівників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та органів самоорганізації населення надавати списки військовозобов’язаних є відповідною до законодавства. Згідно з положеннями Закону України від 11.04.2024 № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", вносяться зміни до статті 27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Це означає, що аналогічні вимоги застосовуються і до інших районних державних адміністрацій Києва.

Згідно з новими змінами, внесеними у Закон України, доповнено статтю 27 наступними пунктами:

Пункт 8: Передбачає, що на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць місцеві державні адміністрації відповідають за організацію та підтримку системи військового обліку, яка включає реєстрацію призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Також вони забезпечують процес бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану та ведення відповідної звітності.

Пункт 10: Встановлює обов’язок місцевих державних адміністрацій співпрацювати з органами державної влади, оборонними та безпековими силами, місцевим самоврядуванням, а також з підприємствами, установами і організаціями. Ця взаємодія передбачає обмін необхідною інформацією, документами і матеріалами, що потрібні для виконання завдань з мобілізаційної підготовки, мобілізації та демобілізації відповідно до законодавства.

Джерело: ТСН.

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