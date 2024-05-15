По Киеву ходят слухи об "охоте" на ухилянтов - сообщается, что Печерская райгосадминистрация затребовала списки.

В Киеве распространяются слухи об активизации поиска уклоняющихся от военной службы. Согласно сообщению, Печерская райгосадминистрация требует от руководителей местных объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и органов самоорганизации населения предоставить списки военнообязанных и передать их в территориальные центры комплектования и спецназначения.

Представители Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что согласно Указу Президента Украины от 24 февраля 2022 года "Об общей мобилизации" местные органы исполнительной власти имеют совместно с территориальными центрами комплектования и спецназначения, привлекая органы местного самоуправления и предприятия разных форм собственности, организовать и обеспечить своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, в сборные пункты и воинские части.

Таким образом, требование от руководителей объединений совладельцев многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и органов самоорганизации населения предоставлять списки военнообязанных соответствует законодательству. Согласно положениям Закона Украины от 11.04.2024 № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", вносятся изменения в статью 27 Закона Украины "О местных государственных администрациях".

Это означает, что аналогичные требования применяются и к другим районным государственным администрациям Киева.

Согласно новым изменениям, внесенным в Закон Украины, дополнена статья 27 следующими пунктами:

Пункт 8: Предусматривает, что на территории соответствующих административно-территориальных единиц местные государственные администрации отвечают за организацию и поддержку системы военного учета, которая включает в себя регистрацию призывников, военнообязанных и резервистов. Также они обеспечивают процесс бронирования военнообязанных на время мобилизации и военного положения и соответствующей отчетности.

Пункт 10: Устанавливает обязанность местных государственных администраций сотрудничать с органами государственной власти, оборонными и силами безопасности, местным самоуправлением, а также с предприятиями, учреждениями и организациями. Это взаимодействие предполагает обмен необходимой информацией, документами и материалами, необходимыми для выполнения задач по мобилизационной подготовке, мобилизации и демобилизации в соответствии с законодательством.

Источник: ТСН.

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