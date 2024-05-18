Ваш гороскоп на 18 мая уже здесь, с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Гороскоп на 18 мая для всех знаков Зодиака, позвольте своему истинному «я» сиять - это напряженный день, и наши чувства действительно могут быть повсюду.

Избегайте слишком больших перемен, и если вас застанет драма, ищите способ уйти от нее.

Если ваш день рождения 18 мая - Вы — знак зодиака Телец, которым управляет планета Венера.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 18 мая:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Не все идет гладко, и вам следует быть осторожными, чтобы не выходить за границы возможного, пока не наступит подходящий момент.

необходима ответственность перед другими.

Это может помешать вашим собственным планам, но хорошая новость в том, что завтра это пройдет, и вы почувствуете уверенность, делая то, что хотите, по-своему.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Луна во Льве подчеркивает ваше желание держаться поближе к дому и то, что вы знаете. Надежность — ваша самая сильная черта, так что на самом деле это хорошее начало дня.

могут возникнуть некоторые столкновения с авторитетными фигурами, но нет ничего, с чем вы не могли бы справиться.

Опирайтесь на свои сильные стороны, поскольку это произведет впечатление на других. Поскольку вы склонны плыть по течению, когда дело доходит до следования правилам и хорошей игры, это работает в вашу пользу.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Луна во Льве привносит в разговоры большую смелость, и вы можете взять на себя инициативу и даже отстаивать темы, которые вам нравятся.

Возможно, вы не «лучший» слушатель, и это может быть трудно распознать в себе, но постарайтесь изо всех сил.

Рак (21 июня – 22 июля)

Время — деньги, и вам может быть трудно не рассчитать свою личную ценность на основе того, что вы зарабатываете.

День может вызвать у вас зеленые глаза, когда вы сравниваете себя с другими. Постарайтесь не попасть в ловушку конкуренции.

Хорошо быть мотивированным тем, что происходит вокруг вас, но не позволяйте себе чувствовать себя подавленным или поглощенным, если вы еще не полностью там, где хотите быть.

Лев (23 июля – 22 августа)

Перво-наперво. Когда Луна в вашем знаке, вы захотите «поступать по-своему» и, когда сможете, говорите за себя, но следите за своим эго. Это может доставить вам неприятности.

В вашем солнечном доме обязательств, и если вы пытаетесь наводить мосты, а не сжигать их, будьте добры.

Вы получите гораздо больше того, чего хотите, если поможете другим получить то же, что и они.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Старайтесь не разбираться в людях, уже зарекомендовавших себя непредсказуемостью.

Луна в вашем вражеском секторе подсказывает вашу интуицию и чутье о том, кому можно доверять и кого нужно держать на расстоянии вытянутой руки.

Ощущение, будто вы попали на вражескую территорию, может вызвать у вас стресс. Если это вообще возможно, оставьте все как есть.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы не можете выбирать, с кем вы связаны, но можете выбирать друзей.

По той или иной причине дома могут быть трудные дела. Отношения, образ мышления и ожидания могут заставить вас чувствовать себя подавленным.

Хорошо, когда в вашей жизни есть люди, которые поддерживают вас и воодушевляют, помогая вам увидеть, что друзья на самом деле являются подарком в вашей жизни.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сохраняйте уверенность в себе, особенно в первый день возвращения в офис после того, как во время пандемии вы работали удаленно.

Даже если вы нервничаете, часть вас может чувствовать себя комфортно в связи с переменами, даже если вы действительно не хотели, чтобы переход произошел.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Еще слишком рано брать на себя роль учителя по предмету, который вы еще не освоили.

Желание поделиться тем, что вы изучаете, — это нормально, но сейчас это слишком рискованно.

Ваша гордость может пострадать, если ей бросить вызов.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Это может оказаться суперконкурентный день.

Но, это то, на что вы подписались, и знали, что дорога будет непростой.

Вы отдаете делу все, что у вас есть, а когда что-то не получается, давите сильнее. Не позволяйте сопротивлению сбить вас с толку, завтра будет намного легче.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Трудно отделить себя от дел, которые имеют для вас личное значение, и когда ставки кажутся высокими из-за любви или вашей преданности другому человеку.

Ситуация становится напряженной, когда вы приложили все усилия, чтобы все исправить.

Вам может оказаться все труднее продолжать это делать, если вы чувствуете, что вас не понимают, не слышат или не уважают.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Люди, которые не понимают или не хотят, чтобы вы добились успеха, могут попытаться заставить вас почувствовать, что вы делаете что-то не так или некомпетентны.

Находите радость в путешествии и воспринимайте весь процесс как успех, особенно если вы следуете составленному вами плану.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака предпочитают жить в отношениях, а не в браке: эти люди ценят свою свободу.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.