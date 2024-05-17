Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 17 мая с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро и гороскоп вашего знака зодиака на 17 мая.

Выберите дело или найдите благотворительную организацию, которую вы хотели бы поддержать, и сделайте эту неделю такой, где вы поможете другим и отдадите им самое лучшее.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая.

Итак, вас пригласили, но часть вас все еще колеблется. Вы так старались оставаться в безопасности, и это похоже на совершенно новый мир.

Если вы сделали все необходимое, чтобы снова подготовиться к открытому общению, возможно, возвращаться на работу или встречаться с друзьями страшно, но это нормально. Вы узнаете только тогда, когда попробуете.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая.

У вас есть много вещей, которые вы хотите испытать в жизни, но вы немного колеблетесь, потому что не знаете, с чего начать. Начните с чего-нибудь.

Вы всегда можете внести изменения, когда уже находитесь в движении. Легче что-то делать, когда ты уже живешь и испытываешь жизнь.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Вы стоите на развилке дорог. Вы можете пойти в любом направлении, но какое из них лучше.

Это нелегкий выбор, потому что вы не уверены, что сделает вас счастливым. Следуй за своим сердцем. Какой из них, кажется, привлекает вас больше всего?

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Пятерка Кубков.

Изменения кажутся хаотичными. Итак, когда это происходит с вами, первое, что вам нужно сделать, это немедленно положить этому конец. Вы не можете контролировать мир.

Итак, улыбнитесь и наслаждайтесь этим сумасшедшим путешествием. Возможно, интересно испытать жизнь на ее собственных условиях.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Кубков

Вы так долго пытались найти новую прекрасную карьеру, и вас ждут хорошие новости.

Собеседование, которое вы прошли, прошло великолепно, и на этой неделе вы, возможно, услышите от них предложение начать работать — заниматься тем, что вам нравится.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Вы идете на большие финансовые жертвы, чтобы выбраться из долгов и нести ответственность за свой бюджет.

Вы следите за своим бюджетом и следите за своими расходами.

Довольно скоро вы окажетесь там, где хотите в финансовом отношении. И, как только вы все наверстаете, вы сможете купить себе что-нибудь приятное.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Двойка Мечей, перевернутая.

Когда отправляешься в неизвестность, возникает много беспокойства.

Вот почему хорошо иметь друга или человека, с которым можно поговорить о том, что происходит.

Если вы держали все в себе, остановитесь. Пусть кто-нибудь будет рядом с вами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Сила

Благодаря всему, через что вам пришлось пройти, вы приобрели много важного опыта.

Ваша мудрость и путешествие готовят вас к тому, чтобы помочь кому-то еще в будущем. Ни один ваш опыт не пропадет даром.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Мечей, перевернутая.

Все меняется так быстро, и трудно предсказать, когда все успокоится.

Но есть решения, которые вам нужно принять только для себя. Работайте в это время неопределенности. Не оставайтесь в постели весь день, говоря, что сдаетесь. Проталкивать. У вас есть это.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Солнце.

Сегодня с вами происходят удивительные вещи. Даже если наступит плохой момент, вы увидите, как он вписывается во все, что вы запланировали.

Вам предстоит познакомиться с новыми людьми и завести друзей. Будьте открыты возможностям. Вы находитесь там, где вам место.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

Никогда не знаешь, когда встретишь свою вторую половинку. Они могут быть прямо перед вашими глазами, но вы совершенно не осознаете их присутствия.

Не просто книгу по обложке. Человек, которого вы должны были любить, возможно, не упакован так, как вы хотели, но он именно то, что вам нужно.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Мечей.

Составив план, придерживайтесь его. Даже если вам хочется просто сказать, что вы больны или сказать, что не можете пойти, возможно, это знак того, что вам нужно идти.

Что-то ждет вас, чтобы испытать, и это может быть растущий опыт, который приведет вас к новым возможностям.

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