Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился секретами приготовления голубцов в обновленном варианте, добавив туда грибы и заменив обычную капусту на пекинскую.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил приготовить знаменитые голубцы, однако не только с мясом, как обычно, но и с грибами. Вместо капусты в оригинальном рецепте Хименес-Браво посоветовал брать именно пекинскую капусту, в нее будет проще заворачивать смесь с зажаркой, рисом и мясом.

Ингредиенты:

1 головка пекинской капусты;

400 г куриного фарша;

200 г отварного риса;

200 г грибов;

1 морковь;

1 луковица;

50 г томатной пасты;

100 мл воды;

Соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Отрежьте нижнюю часть капусты и отделите от нее целые листья. Обработайте листья кипятком в течение 2 минут. Это поможет им стать более податливыми, мягкими, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Нарежьте грибы и обжарьте их на сковороде. Можно использовать сковороду с антипригарным покрытием.

В большой миске смешайте фарш, отварной рис, обжаренные грибы, соль и перец.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, потом выложите по порции фарша на каждый лист капусты и заверните их, чтобы получились голубцы.

Нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их на сковороде.

Разложите зажарку на дно кастрюли и аккуратно выложите голубцы сверху.

Смешайте томатную пасту с водой и полейте этой смесью голубцы, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Тушите голубцы под крышкой на медленном огне в течение 15 минут.

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