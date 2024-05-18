Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил приготовить знаменитые голубцы, однако не только с мясом, как обычно, но и с грибами. Вместо капусты в оригинальном рецепте Хименес-Браво посоветовал брать именно пекинскую капусту, в нее будет проще заворачивать смесь с зажаркой, рисом и мясом.
Ингредиенты:
- 1 головка пекинской капусты;
- 400 г куриного фарша;
- 200 г отварного риса;
- 200 г грибов;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 50 г томатной пасты;
- 100 мл воды;
- Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Отрежьте нижнюю часть капусты и отделите от нее целые листья. Обработайте листья кипятком в течение 2 минут. Это поможет им стать более податливыми, мягкими, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Нарежьте грибы и обжарьте их на сковороде. Можно использовать сковороду с антипригарным покрытием.
В большой миске смешайте фарш, отварной рис, обжаренные грибы, соль и перец.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, потом выложите по порции фарша на каждый лист капусты и заверните их, чтобы получились голубцы.
Нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их на сковороде.
Разложите зажарку на дно кастрюли и аккуратно выложите голубцы сверху.
Смешайте томатную пасту с водой и полейте этой смесью голубцы, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Тушите голубцы под крышкой на медленном огне в течение 15 минут.
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