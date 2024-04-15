Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам уже множество рецептов соленых и сладких блинов, но бендерики с мясом выделяются среди других.
Для приготовления блинов "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- яйцо куриное – 1 шт.
- сахар – 0,5 ч.л.
- соль - щепотка
- мука – 50 г
- растительное масло - 5 г
- молоко - 125 г
Для начинки бендериков нам понадобятся следующие ингредиенты:
- фарш куриный – 200 г
- лук – 0,5 шт.
- соль и перец – по вкусу
Сначала нужно приготовить идеальные тоненькие блины. Для теста "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво венчиком смешивает до однородности яйца с молоком, сахаром, солью и растительным маслом. После этого добавляем муку и хорошо вымешиваем тесто, чтобы не осталось комочков.
На разогретой сковороде, немного смазанной растительным маслом, на среднем огне "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит тоненькие блины примерно по полминуты с каждой стороны.
Для начинки смешиваем куриный фарш с мелко нарезанным луком, солью, перецом и любимыми специями.
Блинчики "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает пополам, немного подгибает одну сторону каждой половинки, чтобы вышел прямоугольник, выкладывает по 1 столовой ложке начинки и заворачивает блины в треугольник.
Обжариваем бендерики на разогретой сковороде со сливочным маслом с обеих сторон примерно по 6-8 мин.
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