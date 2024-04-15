Постоянный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф", известный ресторатор Эктор Хименес-Браво показал, как просто и интересно приготовить блины с мясной начинкой.

Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам уже множество рецептов соленых и сладких блинов, но бендерики с мясом выделяются среди других.

Бендерики – это треугольные блины с мясом, в которые заворачивают не готовую начинку, а сырой фарш, а затем обжаривают до готовности. И "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал собственный рецепт этого традиционного украинского блюда.

Для приготовления блинов "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

яйцо куриное – 1 шт.

сахар – 0,5 ч.л.

соль - щепотка

мука – 50 г

растительное масло - 5 г

молоко - 125 г

Для начинки бендериков нам понадобятся следующие ингредиенты:

фарш куриный – 200 г

лук – 0,5 шт.

соль и перец – по вкусу

Сначала нужно приготовить идеальные тоненькие блины. Для теста "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво венчиком смешивает до однородности яйца с молоком, сахаром, солью и растительным маслом. После этого добавляем муку и хорошо вымешиваем тесто, чтобы не осталось комочков.

На разогретой сковороде, немного смазанной растительным маслом, на среднем огне "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво жарит тоненькие блины примерно по полминуты с каждой стороны.

Для начинки смешиваем куриный фарш с мелко нарезанным луком, солью, перецом и любимыми специями.

Блинчики "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает пополам, немного подгибает одну сторону каждой половинки, чтобы вышел прямоугольник, выкладывает по 1 столовой ложке начинки и заворачивает блины в треугольник.

Обжариваем бендерики на разогретой сковороде со сливочным маслом с обеих сторон примерно по 6-8 мин.

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