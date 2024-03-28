У газпопостачальній компанії «Нафтогаз» зробили важливе пояснення щодо переоформлення особового рахунку, коли немає доступу до застосунку «Дія» і смартфона.

Таким чином у «Нафтогаз» відреагували на питання від однієї зі споживачок:

«Як людина похилого віку без Дії і без смартфону, має перереєструвати на себе особовий рахунок? Не задіюючи сусідів».

У «Нафтогаз» запевнили, що такий спосіб є.

Для того, щоб переоформити особистий рахунок без «Дії» і смартфона необхідно виконати певні дії. «Нафтогаз» надав інструкцію.

Так, для зміни власника необхідно надіслати пакет документів, а саме: Заява-приєднання, ІПН власника; Документ на право власності за адресою; 1-2 сторінки паспорта або фото з двох сторін ID-картки та довідку про місце реєстрації.

Передати зібраний пакет документів можона одним із способів, серед яких є: відсканування або чітки фото кожного документа та надислання їх на електронну пошту: client@gas.ua.

Або ж можна надіслати копії документів поштою на адресу: м. Кропивницький, індекс 25009, отримувач ТОВ ГК «Нафтогаз України».

Ще один спосіб передачі документів для переоформлення особистого рахунку: звернення до найближчого відділення банка-партнера ПУМБ.

Без "Дії" і смартфона: "Нафтогаз" пояснив, як переоформити особовий рахунок

Зазначимо, що переведення особового рахунку на іншу особу – одна з послуг у «Дія».

«Послуга надається на підставі індивідуального рішення кожного органу місцевого самоврядування в межах території», - кажуть у «Дія».

Подати заяву на отримання ціє послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом).

«Незалежно від того, купили ви квартиру, вступили у спадок або мав місце договір дарування, вам доведеться оформляти нові договори з організаціями, які надають комунальні послуги», - кажуть у «Дія» стосовно необхідності переоформлення особового рахунку.

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