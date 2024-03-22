У «Нафтогаз України» надали розширену відповідь стосовно сум і цифр, які споживачі бачать у своїх платіжках.

У «Нафтогаз» пояснили, що формування суми до сплати в кожній платіжці починається з показань газового лічильника, які надає споживач.

Ці дані потрапляють до оператора ГРМ (газорозподільної мережі), який і формує об'єми спожитого вами газу та відправляє їх на інформаційну платформу Оператора ГТС.

Наступний етап – розрахунок.

«Ми використовуємо дані про об'єми спожитого газу з платформи і формуємо суму до сплати — множимо об'єм на ціну згідно з вашим тарифом (7,96 грн за кубометр палива)», - пояснюють у «Нафтогаз».

На фінальному етапі рахунки відправляються на друк.

«До 11 числа кожного місяця ми готуємо та відправляємо рахунки на друк, а потім доставляємо вам за допомогою національного поштового оператора», - розповіли у «Нафтогаз», звертаючись до споживачів.

Одразу після формування платіжки рахунки на оплату доступні також через сервіси ГК «Нафтогаз України» або партнерів.

У «Нафтогаз» також попередили про проблеми, які можуть виникнути. Так, в умовах військових дій РФ деякі рахунки можуть доходити не так швидко, як зазвичай. За таких умов споживач може скористатись онлайн-сервісами «Нафтогаз».

У свою чергу багато споживачів скаржаться на некоректні нарахування і борги «зі стелі».

«Оператор ГРМ подає показники, які сам придумає:, передаєш одні показники, а в Нафтогаз передають інші?»,

«Передавай показник,не передавай показник, всеодно нараховують борг, звідки вони його беруть неможливо зрозуміти»,

«Сплачував постійно, через Приват 24. Наперед платив. По пільгам інваліда війни. Без попередження перевели оплату, на іншу компанію. Зараз вісить борг, майже 5000 грн. Що робити? Всі електронні квитанції, про оплату, є. Як вирішити це питання?»,

«Чому показники не співпадають з тими які я передаю,а приходять у платіжках зовсім інші?»,

«В 22 році передала в жовтні 15 куб,а написали 90 сказали,що призвірці все поправлять. Поміняли лічільник і ніхто не поправив і 506 гр прийшлось заплатить.Обдурюють людей»,

«Я передала по телефону дані на Нафтогаз, а ходив оператор по селу та передав інші показники і знову виставляється бор на 125,00. Це що, спеціально так робите?», - обурюються споживачі на офіційній сторінці «Нафтогаз» у Facebook.

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