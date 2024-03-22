У ДТЕК зробили екстрену заяву щодо наслідків нової масованої атаки, про невтішні новини повідомили і в YASNO.

Як повідомили у ДТЕК, росія обстріляла теплоелектростанції внслідок чого серйозно пошкоджено обладання

«Вночі ворог здійснив масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК», - йдеться у терміновому зверненні.

Серйозно пошкоджено обладання станцій.

«Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання», - повідомили у ДТЕК.

У свою чергу гендиректор YASNO попередив про невтішні новини.

«Складна ніч для енергетики. Новини не дуже будуть…», - написав Коваленко на своїй сторінці в Facebook.

Згодом він уточнив, що в Дніпровському регіоні вводяться екстрені відключення.

Нагадаємо, раніше мер міста Олександр Вілкул повідомив, що введено графіки аварійних відключень.

Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.

Минулої ночі Україна пережила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час.

«Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.

Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

У частині регіонів є перебої зі світлом...», - повідомляв міністр енергетики України Герман Галущенко.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

ОНОВЛЕНО:

Через атаку рф графіки відключень ввели у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Кіровоградській і Харківській областях.

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