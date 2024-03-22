Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляючи про наслідки новой атаки.
За його словами, мета ворога не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.
«На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях», - повідомив Галущенко.
Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.
«У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання», - повідомив Галущенко, додавши, що робиться усе можливе аби якнайшвидше повернути людям світло.
На даний момент відомо про проблеми у Харкові після обстрілу - через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.
У місті Кривий Ріг терміново вводяться графіки аварійних відключень.
«Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори», - повідомив мер міста Олександр Вілкул.
За його словами, внаслідок комбінованої атаки ворожими ракетами та "шахедами" є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
«Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки», - радить Вілкул.
У місті працює 213 Пунктів незламності.
Після вибухів у Кропивницькому також зникла електрика у низці мікрорайонів.
Крім того, у деяких населених пунктах електропостачання відключилося аварійно, повідомили в регіональних електромережах.
Також стало відомо, що Запорізька АЕС знову на межі блекауту - під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська». Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Про це заявили в «Енергоатом».
Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.
Тим часом в мережі почали з'являтися фото наслідків влучання по дамбі ДніпроГЕС.
Через пошкодження електричних мереж знеструмлена й частина Павлограда.