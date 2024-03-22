Ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляючи про наслідки новой атаки.

За його словами, мета ворога не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни.

«На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях», - повідомив Галущенко.

Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС.

«У частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання», - повідомив Галущенко, додавши, що робиться усе можливе аби якнайшвидше повернути людям світло.

На даний момент відомо про проблеми у Харкові після обстрілу - через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт - перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту.

У місті Кривий Ріг терміново вводяться графіки аварійних відключень.

«Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори», - повідомив мер міста Олександр Вілкул.

За його словами, внаслідок комбінованої атаки ворожими ракетами та "шахедами" є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

«Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки», - радить Вілкул.

У місті працює 213 Пунктів незламності.

Після вибухів у Кропивницькому також зникла електрика у низці мікрорайонів.

Крім того, у деяких населених пунктах електропостачання відключилося аварійно, повідомили в регіональних електромережах.

Також стало відомо, що Запорізька АЕС знову на межі блекауту - під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська». Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Про це заявили в «Енергоатом».

Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна», яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.

Тим часом в мережі почали з'являтися фото наслідків влучання по дамбі ДніпроГЕС.

Через пошкодження електричних мереж знеструмлена й частина Павлограда.