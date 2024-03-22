Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщая о последствиях новой атаки.
По его словам, цель врага не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны.
«К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях», – сообщил Галущенко.
Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.
«В части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», - сообщил Галущенко, добавив, что делается все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.
На данный момент известно о проблемах в Харькове после обстрела – из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозку будут осуществлять автобусы по схеме блекаута.
Город почти полностью обесточен после ночных обстрелов.
В Кривом Роге срочно вводятся графики аварийных отключений.
«Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы», – сообщил мэр города Александр Вилкул.
По его словам, в результате комбинированной атаки вражескими ракетами и "шахедами" попадание в объекты критической инфраструктуры.
"Где есть возможность - лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки", - советует Вилкул.
В городе работает 213 пунктов несокрушимости.
После взрывов в Кропивницком также исчезло электричество в ряде микрорайонов.
Кроме того, в некоторых населенных пунктах электроснабжение отключилось аварийно, сообщили в региональных электросетях.
Также стало известно, что Запорожская АЭС снова на грани блекаута – во время массированной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская». Она объединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом заявили в «Энергоатоме».
В настоящее время ЗАЭС связана с украинской энергосистемой по линии электропередачи ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», которая только на прошлой неделе была отремонтирована силами украинских энергетиков после очередного российского обстрела.
Тем временем в сети начали появляться фото последствий попадания по дамбе ДнепроГЭС.
Из-за повреждений электрических сетей обесточена и часть Павлограда.
Кроме того, во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрийщине. Начался пожар, его тушат.
Информации о пострадавших пока нет.
В Хмельницкой области также попадание в объекты инфраструктуры: есть погибшие и пострадавшие гражданские.
Полтавщина – применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей.
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Из-за атаки рф графики отключений ввели в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.
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