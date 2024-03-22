Враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщая о последствиях новой атаки.

По его словам, цель врага не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны.

«К сожалению, есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях», – сообщил Галущенко.

Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС.

«В части регионов есть перебои со светом. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», - сообщил Галущенко, добавив, что делается все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

На данный момент известно о проблемах в Харькове после обстрела – из-за обесточивания насосных подстанций в городе уже наблюдаются проблемы с водоснабжением. Также утром на маршруты не выйдет электротранспорт – перевозку будут осуществлять автобусы по схеме блекаута.

Город почти полностью обесточен после ночных обстрелов.

В Кривом Роге срочно вводятся графики аварийных отключений.

«Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы», – сообщил мэр города Александр Вилкул.

По его словам, в результате комбинированной атаки вражескими ракетами и "шахедами" попадание в объекты критической инфраструктуры.

"Где есть возможность - лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки", - советует Вилкул.

В городе работает 213 пунктов несокрушимости.

После взрывов в Кропивницком также исчезло электричество в ряде микрорайонов.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах электроснабжение отключилось аварийно, сообщили в региональных электросетях.

Также стало известно, что Запорожская АЭС снова на грани блекаута – во время массированной ракетной атаки на Украину в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская». Она объединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом заявили в «Энергоатоме».

В настоящее время ЗАЭС связана с украинской энергосистемой по линии электропередачи ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная», которая только на прошлой неделе была отремонтирована силами украинских энергетиков после очередного российского обстрела.

Тем временем в сети начали появляться фото последствий попадания по дамбе ДнепроГЭС.

Из-за повреждений электрических сетей обесточена и часть Павлограда.

Кроме того, во время воздушной тревоги беспилотник оккупантов попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрийщине. Начался пожар, его тушат.

Информации о пострадавших пока нет.

В Хмельницкой области также попадание в объекты инфраструктуры: есть погибшие и пострадавшие гражданские.

Полтавщина – применены превентивные отключения подстанций и введен график аварийных отключений на все 10 очередей.

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Из-за атаки рф графики отключений ввели в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.

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