У "Нафтогаз" пояснили, як діяти і куди скаржитись у разі неприємної ситуації з рахуками, яка може статися с кожним.

У «Нафтогаз» попередили, що споживач може відмовитись від газопостачання і навіть перекрити газову трубу, але рахунки все одно отримати.

Тож у «Нафтогаз» вирішили розповісти, як вирішити цю проблему.

Передусім людині необхідно звернутись до свого оператора ГРМ (обл- чи міськгазу), якому він сплачує за доставку (розподіл) газу.

«Саме він відповідає за облік та нарахування об’ємів спожитого палива», - запевнили у «Нафтогаз».

Оператору ГРМ потрібно надати заяву про припинення постачання газу з розірванням договору про доставку (розподіл) газу або докази про відключення.

Після цього оператор ГРМ надасть скориговані дані ГК «Нафтогаз України».

«На підставі цих даних ми зможемо зробити перерахунок суми до оплати, а також анулювати необґрунтовані нарахування», - розповіли у «Нафтогаз».

Нагадаємо, раніше у «Нафтогаз» повідомили, хто відповідає за якість природного газу:

«Відповідно до законодавства саме Оператор ГРМ відповідає за якість природного газу з моменту його надходження в газорозподільну систему до моменту його передачі в пунктах призначення».

У разі, якщо, наприклад, газ на плиті змінив колір рекомендовано звертатись саме до Оператора ГРМ, а не до «Нафтогаз».

Останні новини України:

Вартість газу для населення: скільки здеруть з кожного українця в березні.

Також нагадаємо, що у "Нафтогаз" дали чітку відповідь, чи очікувати цінового удару.

Крім того, повідомлялось, що у "Нафтогаз" зробили нову заяву з приводу рахунків.