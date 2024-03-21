В "Нафтогаз" объяснили, как действовать и куда жаловаться в случае неприятной ситуации с счетами, которая может произойти с каждым.

В «Нафтогаз» предупредили, что потребитель может отказаться от газоснабжения и даже перекрыть газовую трубу, но счета все равно получить.

Так что в «Нафтогазе» решили рассказать, как решить эту проблему.

Прежде всего человеку необходимо обратиться к своему оператору ГРМ (обл- или горгаза), которому он платит за доставку (распределение) газа.

"Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива", - заверили в "Нафтогаз".

Оператору ГРМ следует предоставить заявление о прекращении поставки газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа или доказательства об отключении.

После этого оператор ГРМ предоставит скорректированные данные ГК "Нафтогаз Украины".

«На основании этих данных мы сможем произвести перерасчет суммы к оплате, а также аннулировать необоснованные начисления», - рассказали в «Нафтогазе».

Напомним, ранее в «Нафтогазе» сообщили, кто отвечает за качество природного газа:

"В соответствии с законодательством именно Оператор ГРМ отвечает за качество природного газа с момента его поступления в газораспределительную систему до момента его передачи в пунктах назначения".

В случае, если, например, газ на плите изменил цвет, рекомендовано обращаться именно к Оператору ГРМ, а не к «Нафтогазу».

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Также напомним, что в "Нафтогаз" дали четкий ответ, ожидать ли ценового удара.

Кроме того, сообщалось, что в "Нафтогаз" сделали новое заявление по поводу счетов.