У «Нафтогаз» звернулися до українців із актуальною інформацією з приводу нових рахунків, пише Politeka.net.

Так у «Нафтогаз» повідомили, що рахунки за споживання газу у лютому готові. Також у газопостачальній компанії нагадали споживвачам, що рахунки за газ необхідно сплачувати до 25 числа кожного місяця.

«Вчасна оплата за спожитий газ дозволяє нам забезпечувати стабільне та надійне газопостачання в кожну оселю», - пояснили у «Нафтогаз», на що це впливає.

Також у «Нафтогаз» нагадали споживачам, які є способи отриманням платіжки та оплати рахунку. Так, це можна зробити в особистому кабінеті my.gas.ua, або ж у чат-ботах GASUA.​

Ще один спосіб, про який нагадали у «Нафтогаз» - у терміналах самообслуговування ПриватБанк, Ощадбанк та EasyPay. Крім того оплатити рахунок можна у відділеннях Ощадбанк, Нова пошта та ПУМБ.

Такожу «Нафтогаз» нагадали, коли починає діяти знижка.

Так, знижка в 1% нараховується, якщо споживач оплачує точну суму нарахувань за певний період.

«Важливо оплачувати саме суму нарахувань, а не залишок до сплати. Щоб отримати знижку 1% необхідно зробити повну оплату нарахувань за попередній місяць до 15 числа поточного місяця», - пояснили у «Нафтогаз».

Якщо клієнт виконав всі умови, знижка буде нарахована у наступному періоді.

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