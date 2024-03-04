Важливо враховувати, що до оплати газу може додаватися також оплата за його доставку, причому ці тарифи можуть відрізнятися в різних регіонах.

Клієнти української компанії "Нафтогаз" тепер можуть користуватися 1% знижкою на рахунок за газ, якщо вчасно оплачуватимуть свої рахунки. Щоб скористатися цією можливістю, необхідно оплатити рахунок до 15 числа кожного місяця через онлайн-сервіс компанії. Про можливість заощадити розповіли у самій компанії.

Дисконт буде автоматично застосований у наступному розрахунковому періоді. У "Нафтогазі" підкреслили, що вчасна оплата газових рахунків допомагає забезпечити стабільний доступ до блакитного палива для українців і сприяє підтримці економіки країни через сплачені податки.

У теперішній момент клієнти "Нафтогазу" сплачують 7,96 грн за кубометр газу. Таким чином, за 9,9 кубометра (розрахунковий обсяг для трьох осіб, що використовують газ лише для плити) за жовтень потрібно буде заплатити 78,8 грн.

Зі знижкою ж ця сума складе 78,01 грн. Отже, економія складе 79 копійок. Проте слід мати на увазі, що розмір знижки в гривнях залежить від обсягу спожитого газу. Таким чином, чим більше газу використовується, тим більше буде знижка.

Також важливо враховувати, що до плати за газ може додаватися також оплата за його доставку, причому ці тарифи можуть відрізнятися в різних регіонах.

У лютому в Україні залишалися в силі ті самі тарифи на газ, які були встановлені раніше. Це означає, що за незмінного обсягу споживання вартість газу у рахунках залишиться непорушною.

Однак через відсутність уніфікованого тарифу на газ по всій країні, різні постачальники пропонують свої цінові пропозиції. Згідно з інформацією, ціни на газ коливаються в межах від 7,7 до 9,99 грн за кубомет.

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