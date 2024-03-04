Важно учитывать, что к оплате за газ может добавляться также оплата за его доставку, причем эти тарифы могут отличаться в разных регионах.

Клиенты украинской компании "Нафтогаз" теперь могут пользоваться 1% скидкой на счет за газ, если будут своевременно оплачивать свои счета. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо оплатить счет до 15 числа ежемесячно через онлайн-сервис компании. О возможности сэкономить рассказали в компании.

Дисконт будет автоматически применен в следующем расчетном периоде. В "Нефтегазе" подчеркнули, что своевременная оплата газовых счетов помогает обеспечить стабильный доступ к голубому топливу для украинцев и способствует поддержке экономики страны через уплаченные налоги.

В настоящий момент клиенты "Нафтогаза" платят 7,96 грн за кубометр газа. Таким образом, за 9,9 кубометра (расчетный объем для трех человек, использующих газ только для плиты), за октябрь нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой эта сумма составит 78,01 грн. Следовательно, экономия составит 79 копеек. Однако, следует иметь в виду, что размер скидки в гривнах зависит от объема потребленного газа. Таким образом, чем больше газа используется, тем больше будет скидка.

Также важно учитывать, что к оплате за газ может добавляться также оплата за его доставку, причем эти тарифы могут отличаться в разных регионах.

В феврале в Украине оставались в силе те же тарифы на газ, которые были установлены ранее. Это означает, что при постоянном объеме потребления стоимость газа в счетах останется незыблемой.

Однако из-за отсутствия унифицированного тарифа на газ по всей стране, разные поставщики предлагают свои ценовые предложения. Согласно информации, цены на газ колеблются в пределах от 7,7 до 9,99 грн. за кубомет.

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