Українцям можуть донарахувати до сплати за газ суми, які можуть бути фактично більшими за спожитий газ. Йдеться про декілька випадків, коли таке може статися. Зокрема, йдеться про нехтування внесенням показів лічильнику або втручання в його роботу.

Відомо, що кожен українець повинен сплачувати комуналку вчасно, а також варто передавати показники лічильників. Варто знати, що показання лічильників газу варто передавати до 5 числа кожного місяця.

Якщо не передати покази газового лічильника. Вам тоді нарахують середньомісячне споживання. Виходить, що навіть якщо ви не живете в квартирі чи будинку та не споживали газ, у випадку, якщо не передати покази, рахунок вам відправлять.

Якщо втрутитись в роботу лічильника. Коли експерт при перевірці лічильника побачить встручання в лічильник, буде нараховано максимальне споживання газу за встановленою формулою. Інколи суми перевищують сотні тисяч гривень, через те що перерахунок проводять за тривалий період часу.

Зазначимо, що 12 газопостачальних компаній оголосили свої тарифи на березень, і з приходом весни ціни на природний газ залишатимуться стабільними. Вартість за кубометр варіюватиметься від 7,70 до 9,99 грн.

Серед них, ціна в семи компаній буде нижчою за 8 грн за кубометр, тоді як у п'яти інших – вищою. Варто зазначити, що майже всі (98%) домогосподарства в Україні є клієнтами "Нафтогаз України", яка надає газ 12,3 млн українських сімей за фіксованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Джерело: OBOZ.UA

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