Известно, что каждый украинец должен платить коммуналку вовремя, а также передавать показатели счетчиков.

Украинцам могут доначислить до уплаты за газ суммы, которые могут быть фактически больше потребленного газа. Речь идет о нескольких случаях, когда это может произойти. В частности, речь идет о пренебрежении внесением показов счетчика или вмешательства в его работу.

Известно, что каждый украинец должен платить коммуналку вовремя, а также передавать показатели счетчиков. Известно, что показания счетчиков газа следует передавать до 5 числа каждого месяца.

Если не передать отображение газового счетчика. Вам тогда насчитают среднемесячное потребление. Выходит, что даже если вы не живете в квартире или доме и не потребляли газ, в случае, если не передать показы, счет вам отправят.

Если вмешаться в работу счетчика. Когда эксперт при проверке счетчика увидит встручку в счетчик, будет начислено максимальное потребление газа по установленной формуле. Иногда суммы превышают сотни тысяч гривен, потому что перерасчет проводят за длительный период времени.

Отметим, что 12 газоснабжающих компаний объявили свои тарифы на март, и с приходом весны цены на газ будут оставаться стабильными. Стоимость за кубометр будет варьироваться от 7,70 до 9,99 грн.

Среди них, цена у семи компаний будет ниже 8 грн за кубометр, тогда как у пяти других – выше. Стоит отметить, что почти все (98%) домохозяйства в Украине являются клиентами "Нефтегаз Украины", которая предоставляет газ 12,3 млн. украинских семей по фиксированной цене 7,96 грн за кубометр.

Источник: OBOZ.UA

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