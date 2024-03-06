У «Нафтогаз» надали споживачам важливе роз’яснення щодо ситуації, яка може трапитись з будь-ким.

У «Нафтогаз» повідомили, що дехто з українців стикається з ситуацією, коли у квартирі вони не проживають, але нарахування за газ продовжуються.

Тож, що у такому випадку робити і як здійснюють нарахування.

Як пояснили у «Нафтогаз», оператор ГРМ споживача не знає, чи власник відсутній, чи дані споживання просто не передають.

Тож обсяги нараховуються згідно з нормами чинного законодавства (середньомісячне споживання).

Щоб уникнути цього «Нафтогаз» радить споживачам передавати щомісяця фактичні, незмінні показання лічильника онлайн, зокрема, через сервіси компанії.

«Або надішліть письмову заяву до вашого оператора ГРМ про факт тимчасового не проживання», - пояснили у «Нафтогаз».

До заяви необхідно буде додати підтверджуючі документи. Наприклад, довідку ВПО або копію закордонного паспорта з відміткою про перетин державного кордону.

Додамо, що тим часом споживачі продовжують скаржити на офіційній сторінці «Нафтогаз» у Facebook на незрозумілі борги за газ.

«Не проживаємо за адресою пів року. Газ перекрито. Кожного місяця через чат боти передаємо незмінні показники і кожного місяця приходять рахунки на борги. Газ не споживаємо. Це корупція»,

«Нараховують додатково за газ, коли не було гарячої води. Ви ж гріли воду, пояснюють, і газу більше використали( свого лічильника немає). І не хвилює їх, що в мене бойлер, яким користуюсь під час відсутності гарячої води. За електрику заплати, за газ заплати. Це знущання»,

«Якщо, наприклад, я щомісяця відправляю показники, і регулярно оплачую рахунки, а мені приходить рахунок набагато більший, як є реально, і я оплачую за реально використані кубометри, то які ваші дії?».

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