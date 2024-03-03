Так, у "Нафтогаз" попереджають, що до того, як правильний період передачі показань скінчиться залишилися лічені дні, пише Politeka.net.

«До 5 березня вам необхідно передати інформацію про використаний у минулому місяці газ», - йдеться у зверненні «Нафтогаз» до споживачів.

У «Нафтогаз» також підкреслили, що вчасно передані показання – це запорука коректних нарахувань за спожитий газ.

Зазначимо, українці нерідко скаржаться на некоректні нарахування.

«Подав одні показники а приходить до оплати на 100 кубів більше а скільки нас таких ось і є мільйони на зарплати і будуть доказувати що вони праві, а ми дурні»,

«Подав 28 числа, та хто знае, чи не буде знову такої пляски з показниками, як два останнi мiсяцi! Знову скажуть,що не подав, напишуть щось зi стелi, 90 кубiв замiсть 220 чи 300! Це уже перевiрено!», - скаржаться українці на офіційній сторінці «Нафтогаз» у Facebook.

Також споживачі вимагають пояснень щодо сплати за транспортування газу.

«Поясніть, як так сталося що транспортування вже включено в ціну , а ми ще й платимо окремо», - вимагають пояснень у «Нафтогаз».

Реагуючи, «Нафтогаз» зробив пояснення щодо такої ситуації:

«Річ у тім, що дані послуги відрізняються один від одного.

За послуги розподілу Ви сплачуєте своєму Оператору ГРМ самостійно. У даному документі відображена вартість транспортування газу магістральним трубопроводом до Вашого Оператора ГРМ, яка включена у ціну газу».

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