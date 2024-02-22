Рахунки за опалення можуть стати набагато меншими, комунальники розповіли, що для цього треба зробити.

Цифри у рахунках за теплопостачання можна зменшити, пише Politeka.net. Про те, як саме це зробити повідомили у «Київтеплоенерго».

Так, за словами комунальників, житловий будинок у Києві на вулиці Петрицького сплатив за опалення на 40% менше.

І це, кажуть вони, завдяки енергоефективним заходам.

«У Києві вартість опалення у житлових будівлях, де провели енергоефективні заходи, нижча на 20-30%», - повідомили комунальники, додаючи, що комплекс робіт, який дозволяє економити, будинкові громади виконують в рамках міських програм співфінансування – конкурсу «70/30%» та програми «Капремонти».

Платити за опалення можна менше.

І одним з таких будинків, де енергозаощадження б’ють рекорди, є будинок на вулиці Петрицького.

«Мешканці цього будинку сплатили за опалення 17 грн/м². Це на 42% менше, ніж середня вартість опалення 1 м² в Києві у будинках з лічильниками за цей самий період», - підкреслюють комунальники.

У «Київтеплоенерго» зазначають, що у будинку модернізовано систему тепло- та водопостачання, проведено утеплення модулів теплопункту та трубопроводів.

Інвестиції у енергоефективність залучені за механізмом співфінансування: 70% – кошти міського бюджету, 30% – власні кошти ОСББ.

Платити за опалення можна менше.

Ще одним лідером з енергоефективності із меншими витратами на опалення став будинок на вул. Урлівська - 20,45 грн/м². А це економія 31%.

Будинок також модернізовано за програмою співфінансування із залученням міських коштів.

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