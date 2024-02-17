Час від часу абонентам газу в Україні доводиться змінювати свого постачальника газових послуг. Проте разом з цими змінами змінюються і реквізити для оплати комунальних послуг, що може призвести до сплати за послуги на недійсний рахунок.

Цю інформацію поширює "Газмережа". Часто ця зміна реквізитів призводить до виникнення заборгованості за рахунками за постачання газу. Але неправильно сплачені кошти не зникають безвідбутно; вони залишаються на рахунку попереднього постачальника послуг і можуть бути повернуті.

Для отримання повернення коштів необхідно скласти пакет документів:

Заяву на повернення коштів.

Копію паспорта (1-6 сторінки).

Копію ідентифікаційного коду.

Виписку з банку з реквізитами карткового рахунку (її можна автоматично отримати у мобільному додатку банку, вона повинна містити IBAN карткового рахунку).

Копії квитанцій на суму переплати.

Після цього потрібно звернутися із цими документами до найближчого Центру обслуговування клієнтів. Тільки після цього кошти будуть повернуті на банківські рахунки клієнтів.

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