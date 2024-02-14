Різні організації продовжують надавати грошову допомогу українцям, зокрема, одна з них приймає заявки на виплату для киян, які постраждали внаслідок ракетної атаки 7 лютого 2024 року в Голосіївському районі. Про це мовиться на сайті Мінреінтеграції.

Сума грошової допомоги становить 10 800 гривень на кожну особу, а процес реєстрації розпочався 8 лютого. Протягом одного дня було подано заявки на грошову допомогу від 54 постраждалих родин.

Громадяни, які можуть отримати грошову допомогу, включають у себе осіб, у яких було значно пошкоджено або повністю зруйновано житло, травмованих, а також тих, хто втратив членів родини.

Ця програма екстреної багатоцільової грошової допомоги реалізується французькою гуманітарною організацією Acted за підтримки Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, а фінансується Урядом Сполучених Штатів через Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Для того щоб отримати грошову допомогу, постраждалим потрібно звернутися з документами усіх членів сім'ї, включаючи паспорти, реєстраційні номери облікових карток платників податків та свідоцтва про народження дітей. Необхідно також надати акт про пошкодження житла або фотографії пошкоджень.

Гроші будуть виплачені один раз через банківський переказ через відділення Ощадбанку, Укрпошти, ПриватБанку або переказом на картку будь-якого банку. Також є можливість отримати гроші на банківську картку, але для цього необхідно надати реквізити картки для виплат (IBAN).

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