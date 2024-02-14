Различные организации продолжают оказывать денежную помощь украинцам, в частности одна из них принимает заявки на выплату для киевлян, пострадавших в результате ракетной атаки 7 февраля 2024 года в Голосеевском районе. Об этом говорится на сайте Минреинтеграции.

Сумма денежной помощи составляет 10 800 гривен на каждого человека, а процесс регистрации начался 8 февраля. В течение одного дня были поданы заявки на денежную помощь от 54 пострадавших семей.

Граждане, которые могут получить денежную помощь, включают в себя лиц, у которых было значительно повреждено или полностью разрушено жилье, травмированных, а также потерявших членов семьи.

Эта программа экстренной многоцелевой денежной помощи осуществляется французской гуманитарной организацией Acted при поддержке Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, а финансируется Правительством Соединенных Штатов через Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

Для того чтобы получить денежную помощь, пострадавшим следует обратиться с документами всех членов семьи, включая паспорта, регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков и свидетельства о рождении детей. Необходимо также предоставить акт о повреждении жилья или фотографии повреждений.

Деньги будут выплачены один раз через банковский перевод через отделение Сбербанка, Укрпочты, ПриватБанка или переводом на карту любого банка. Также есть возможность получить деньги на банковскую карту, но для этого необходимо предоставить реквизиты карты для выплат (IBAN).

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