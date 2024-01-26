З січня в Україні частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) більше не отримуватиме виплати від держави.

З початку січня в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) частково припиняють отримання державних виплат. Зазначено, що це стосується не тільки тих осіб, які перебувають за кордоном протягом більш ніж 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 11.07.2023 № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб".

Також позбавлені можливості отримання допомоги стануть переселенці, які перебувають у місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм.

Група осіб, які не матимуть права на виплати, включає:

ВПО, що придбали нерухомість (квартиру, будинок чи ділянку) на суму понад 100 тис. грн, за винятком житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету;

Ті, хто придбав новий транспортний засіб старше 5 років (за винятком авто, отриманих волонтерами для ЗСУ);

Особи з власним житлом площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях без активних бойових дій чи окупації;

Ті, хто придбав іноземну валюту на суму понад 100 тис. грн (за винятком валюти від благодійних організацій чи для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;

Особи, які мають на депозитному банківському рахунку суму понад 100 тис. грн.

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати фінансову підтримку від міжнародної організації ACTED у розмірі 3,6 тис. грн на місяць. Програма діє у всіх областях України.

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