С января в Украине часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше не будет получать выплаты от государства.

С начала января в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) частично прекращают получение государственных выплат. Отмечено, что это касается не только тех лиц, которые находятся за границей в течение более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

Также лишенные возможности получения помощи станут переселенцы, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

Группа лиц, не имеющих права на выплаты, включает:

ВПЛ, которые приобрели недвижимость (квартиру, дом или участок) на сумму более 100 тыс. грн, за исключением жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета;

Те, кто приобрел новое транспортное средство старше 5 лет (за исключением авто, полученных волонтерами для ВСУ);

Лица с собственным жильем площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях без активных боевых действий или оккупации;

Те, кто приобрел иностранную валюту на сумму свыше 100 тыс. грн (за исключением валюты от благотворительных организаций или оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

Лица, имеющие на депозитном банковском счете сумму более 100 тыс. грн.

Пострадавшие от войны Украинцы могут получить финансовую поддержку от международной организации ACTED в размере 3,6 тыс. грн в месяц. Программа действует во всех областях Украины.

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