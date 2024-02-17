Иногда абонентам газа в Украине приходится менять своего поставщика газовых услуг. Однако вместе с этими изменениями изменяются и реквизиты для оплаты коммунальных услуг, что может привести к оплате услуг на недействительный счет.

Эту информацию распространяет "Газсеть". Часто это изменение реквизитов приводит к возникновению задолженности по счетам за поставку газа. Но неправильно уплаченные средства не исчезают безотлагательно; они остаются на счете предыдущего поставщика услуг и могут быть возвращены.

Для получения возврата средств необходимо составить пакет документов:

Заявление на возврат средств.

Копия паспорта (1-6 страницы).

Копия идентификационного кода.

Выписка из банка с реквизитами карточного счета (ее можно автоматически получить в мобильном приложении банка, она должна содержать IBAN карточного счета).

Копии квитанций на сумму переплаты.

После этого следует обратиться с этими документами в ближайший Центр обслуживания клиентов. Только после этого средства будут возвращены на банковские счета клиентов.

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