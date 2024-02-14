Клієнтка "ПриватБанку" розповіла, що у додатку їй надіслали форму для актуалізації даних, після чого у неї почалися проблеми.

Останнім часом користувачі висловлюють свої обгрунтовані турботи щодо взаємодії з "ПриватБанком" з різних причин. Недавно один з клієнтів "ПриватБанку" поділився на сайті Мінфін своїми проблемами, пов'язаними з оновленням даних. У відповідь на скаргу клієнта, представники "ПриватБанку" надали пояснення.

Клієнтка "ПриватБанку" розповів, що в додатку їй прислали форму для актуалізації даних. Вона сфотографувала свої документи, заповнила форму та відправила. Їй відмовили в актуалізації тому що адреса її реестрації не співпадає з адресою яка є в базі "ПриватБанку". Жінка другий раз відправила форму акуалізації, на цей раз відмова тому що дуже великі поля у фото з документами.

"Тоді я пішла у відділення "ПриватБанку" і там менеджер ще раз сфотографувала та заповнила форму актуалізації, але знову відмова через те що адреса реестрації не співпадає з адресою в базі приватбанку. Як мені пройти актуалізацію без цих проблем?", - пожалілась клієнтка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" пояснили, що якщо при введенні даних під час актуалізації вказати адресу реєстрації відмінну від тої, що вказана в паспорті, фото якого було прикріплено, актуалізація не буде коректною.

Для успішної актуалізації даних в "ПриватБанк" – необхідно вказувати актуальні та коректні дані, які збігаються з даними в паспорті. При цьому фото документа має бути чітке (бажано при гарному освітленні), текст читабельним, мають бути видні всі поля і написи на розвороті документа.

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