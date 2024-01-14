Жінка розповіла, що знімала готівку з банкомату "ПриватБанк", який спочатку довго рахував готівку, а потім видав помилку.

Останнім часом користувачі "ПриватБанк" висловлюють негативні враження від співпраці з цією фінансовою установою. Один із останніх відгуків, розміщений на веб-сайті Мінфін, виражає незадоволення українки щодо роботи банкомату "ПриватБанк". В банку ж відповіли, що робити, якщо банкомат списав гроші з рахунку, але не видав готівку.

Жінка розповіла, що знімала готівку з банкомату "ПриватБанк". Банкомат "ПриватБанк" спочатку довго рахував готівку, а потім видав помилку: "Помилка під час здійснення операції. Ваші кошти залишись в банкоматі і не будуть видані. Очікуйте автоматичного повернення на рахунок".

Після чого банкомат "ПриватБанк" перезавантажився і перестав працювати. Через пів години вона зателефонувала в технічну підпримку по номеру який вказано на банкоматі "ПриватБанк", бо гроші їй не повернулись. Там жінці повідомили, що її карта не їх банку і тому питання не до них. На питання чи цікаво взагалі який банкомат не видав кошти, українці відповіли що то не їх справа і їх це не цікавить.

"Оформлювати заяву відправили в мій банк. Разом з представником мого банку ми склали оскарження на зняття цієї готівки. Чекаємо відповідь "ПриватБанку". Ось так банкомат "ПриватБанку" мене пограбував посеред дня і ніхто там не бажає спрівпрацювати, щоб повернути кошти у найкоротший термін", - поділилась незадоволена українка.

В "ПриватБанк" повідомили, що якщо кошти не повернуті на картку, достатньо звернутися до банку, в якому була відкрита картка, для оскарження операції згідно правил міжнародних платіжних систем.

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