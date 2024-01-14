Женщина рассказала, что снимала наличные с банкомата "ПриватБанк", который сначала долго считал наличные деньги, а затем выдал ошибку.

В последнее время пользователи "ПриватБанк" выражают негативные впечатления от сотрудничества с этим финансовым учреждением. Один из последних отзывов, размещенный на веб-сайте Минфин, выражает недовольство украинки относительно работы банкомата"ПриватБанк". В банке же ответили, что делать, если банкомат списал деньги с счета, но не выдал наличные деньги.

Женщина рассказала, что снимала наличные с банкомата "ПриватБанк". Банкомат "ПриватБанк" сначала долго считал наличные деньги, а затем выдал ошибку: "Ошибка при совершении операции. Ваши средства остаются в банкомате и не будут выданы. Ожидайте автоматического возврата на счет".

После чего банкомат "ПриватБанк" перезагрузился и перестал работать. Через пол часа она позвонила в техническую поддержку по номеру, указанному на банкомате "ПриватБанк", потому что деньги ей не вернулись. Там женщине сообщили, что ее карта не их банку и поэтому вопрос не до них. На вопрос интересно ли вообще какой банкомат не выдал средства, украинке ответили что-то не их дело и их это не интересует.

"Оформлять заявление отправили в мой банк. Вместе с представителем моего банка мы составили обжалование на снятие этих наличных. Ждем ответ "ПриватБанка". Вот так банкомат "ПриватБанка" меня ограбил посреди дня и никто там не хочет сотрудничать, чтобы вернуть средства в кратчайший термин", - поделилась недовольная украинка.

В "ПриватБанк" сообщили, что если средства не возвращены на карту, достаточно обратиться в банк, в котором была открыта карта, для обжалования операции согласно правилам международных платежных систем.

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