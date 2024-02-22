Цифры в счетах за теплоснабжение можно снизить, пишет Politeka.net.
О том, как именно это сделать, сообщили в «Киевтеплоэнерго».
Так, по словам коммунальщиков, жилой дом в Киеве по улице Петрицкого оплатил отопление на 40% меньше.
И это, говорят они, благодаря энергоэффективным мерам.
«В Киеве стоимость отопления в жилых зданиях, где провели энергоэффективные мероприятия, ниже на 20-30%», - сообщили коммунальщики, добавляя, что комплекс работ, позволяющий экономить, домовые общины выполняют в рамках городских программ софинансирования – конкурса «70/30 %» и программы «Капремонт».
Платить за отопление можно меньше.
И одним из таких домов, где энергосбережение бьет рекорды, это дом на улице Петрицкого.
«Жители этого дома оплатили отопление 17 грн/м². Это на 42% меньше средней стоимости отопления 1 м² в Киеве в домах со счетчиками за этот же период», - подчеркивают коммунальщики.
В «Киевтеплоэнерго» отмечают, что в здании модернизирована система тепло- и водоснабжения, проведено утепление модулей теплопункта и трубопроводов.
Инвестиции в энергоэффективность привлечены по механизму софинансирования: 70% – средства городского бюджета, 30% – собственные средства ОСББ.
Платить за отопление можно меньше.
Еще одним лидером по энергоэффективности с меньшими затратами на отопление стал дом по ул. Урловская – 20,45 грн/м². А это экономия 31%.
Здание также модернизировано по программе софинансирования с привлечением городских средств.
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