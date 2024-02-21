Абоненти мобільного оператора «Київстар» зіткнулися з неприємною ситуацією після того, як компанія оголосила про компенсації.

Абоненти телекомунікаційної компанії «Київстар» вимагають пояснень щодо списання певноъ скми грошей з їхного рахунку.

На офіційній сторінці «Київстар» у Facebook клієнти скаржаться на зникнення однієї гривні. Сума невелика, але її списання призводить до того, що вона стає недостатньою для поповнення рахунку.

Крім того, людей обурює, що «Київстар» не попередив про це за допомогою SMS.

«Головне, на всю країну афішувати, що ми скасовуємо оплату за тариф після кібератаки, але 1 грн з рахунку зняти не полінувалися, щоб було недостатньо коштів для оплати місячної вартості тарифу. Чому ж відразу не сказали відкрито і в смс не написали прямо, що потрібно заплатити 1 грн?»,

«І у мене також зняло одну гривню. Це не багато, але прийшлося поповнювати знову, бо 1 гривні не доставало до поповнення. Хоча б попереджали».

У «Київстар» реагуючи на скарги, пояснили, куди і чому зникає одна гривня з рахунків абонентів.

«Після масової кібератаки, Київстар скасував одну абонплату за тариф. Проте згідно вимог податкового законодавства, компанія має списати 1 грн за пакет послуг, наданий у період скасування абонплати».

Також «Київстар» звинуватили у приховуванні інформації про списання:

«Чому ж тоді не попередили про списання цієї грн, а завуальовано приховали цю умову через посилання? Не усі мають можливість переходити за посиланням та вичитувати деталі такої щедрості, особливо, коли телефон не має інтернету».

У свою чергу представниця мобільного оператора повідомила, що сайт - це один з каналів інформування, тому інформація була розміщена там.

Нагадаємо, «Київстар» після масштабної хакерської атаки в грудні минулого року надав своїм абонентам компенсації, скасувавши одну місячну оплату тарифу.

Компенсація була зарахована всім абонентам «Київстар» автоматично.

Останні новини України:

"Київстар" влаштує абонентам незвичайну перевірку.

"Київстар" повідомив, що зміниться з 21 лютого.

Неочікувані проблеми з "Київстар" - довелося звернутися до поліції.