Якщо знати, як відновити SIM-карту "Київстар", можна буде відновити свій номер та зберегти тариф, баланс рахунку та підключені послуги.

Якщо сталася ситуація, коли SIM-карта Київстар втрачено, пошкоджено чи заблоковано, відновлення номера — це простий процес, яким ви можете керувати самостійно.

Ось покрокове керівництво, яке допоможе вам у процесі відновлення:

У магазині "Київстар".

Завітайте до будь-якого магазину «Київстар», і його співробітники безкоштовно допоможуть вам відновити SIM-карту.

Самостійна реставрація.

Придбайте Smart SIM в інтернет-магазині «Київстар».

Вставте Smart SIM у телефон і наберіть *111#, щоб активувати картку.

Надішліть запит на номер 245380(ХХ)XXXXXXX*YYYYYY#, де 380ХХХХХХХХ — це номер вашого телефону, а YYYYYY — це 8-значний PUK1 старої SIM-картки або 19-значний ICC.

Ваш номер буде відновлено протягом 7 годин і ви отримаєте SMS-підтвердження.

Як відновити SIM-карту "Київстар"

Під час очікування вам нарахують 100 хвилин на Київстар та 100 МБ.

Щоб перевірити баланс, наберіть *115#.

Важливі примітки щодо незалежної заміни SIM-карти "Київстар".

Не поповнюйте рахунок до тих пір, поки не отримаєте SMS з підтвердженням відновлення номера.

Ви маєте 4 спроби протягом доби, щоб ввести правильний запит на заміну SIM.

Неможливо самостійно замінити SIM-картки планшета або послуги «Запасна SIM-картка».

Якщо з активації Smart SIM пройшло більше 7 днів, самостійна заміна неможлива.

Особливості заміни SIM-картки у магазині "Київстар".

Якщо ви є абонентом передплати, для заміни SIM-картки надайте український паспорт.

Якщо ваш абонентський номер не зареєстрований, надайте співробітнику магазину дані по карті, що відновлюється.

Додаткові поради щодо захисту SIM-карти "Київстар".

Заблокувати самостійну заміну SIM-картки можна за номером 2451# або зателефонувавши за номером 466.

Зніміть блокування у будь-який час, зателефонувавши за номером 466.

Як відновити SIM-карту "Київстар"

Захищайте свій PUK-код та ICC, особливо якщо вони прив'язані до банківської картки як конфіденційну інформацію.

Якщо Ви отримали повідомлення про несанкціоновану спробу заміни SIM-картки, перезавантажте телефон, щоб зберегти SIM-картку в безпеці.

Про це повідомляється на офіційному сайті " Київстар" .

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року відновити втрачену або зламану SIM-карту можна лише за умови ідентифікації абонента у постачальника електронних комунікаційних послуг (тобто у мобільного оператора) та надання персональних даних. Тобто за паспортом.

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