Абоненты мобильного оператора "Киевстар" столкнулись с неприятной ситуацией после того, как компания объявила о компенсациях.

Абоненты телекоммуникационной компании «Киевстар» требуют объяснений относительно списания определенной суммы денег с их счета.

На официальной странице «Киевстар» в Facebook клиенты жалуются на исчезновение одной гривны. Сумма небольшая, но ее списание приводит к тому, что она становится недостаточной для пополнения счета.

Кроме того, людей возмущает, что «Киевстар» не предупредил об этом посредством SMS.

«Главное, на всю страну афишировать, что мы отменяем оплату за тариф после кибератаки, но 1 грн со счета снять не поленились, чтобы было недостаточно средств для оплаты месячной стоимости тарифа. Почему же сразу не сказали открыто и в смс не написали прямо, что нужно заплатить 1 грн?»,

«И у меня тоже сняло одну гривну. Это немного, но пришлось пополнять снова, потому что 1 гривны не доставало до пополнения. Хотя бы предупреждали».

В «Киевстар» реагируя на жалобы, объяснили, куда и почему исчезает одна гривна со счетов абонентов.

«После массовой кибератаки Киевстар отменил одну абонплату за тариф. Однако, согласно требованиям налогового законодательства, компания должна списать 1 грн за пакет услуг, предоставленный в период отмены абонплаты».

Также «Киевстар» обвинили в сокрытии информации о списании:

«Почему тогда не предупредили о списании этой грн, а завуалированно скрыли это условие через ссылку? Не все имеют возможность переходить по ссылке и вычитывать детали такой щедрости, особенно когда у телефона нет интернета».

В свою очередь представительница мобильного оператора сообщила, что сайт – это один из каналов информирования, поэтому информация была размещена там.

Напомним, "Киевстар" после масштабной хакерской атаки в декабре прошлого года предоставил своим абонентам компенсации, отменив одну месячную оплату тарифа.

Компенсация была засчитана всем абонентам «Киевстар» автоматически.

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